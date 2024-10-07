Правляча партія Грузії розпочинає процедуру імпічменту президентці Зурабішвілі
Правляча партія "Грузинська мрія" розпочинає процедуру імпічменту президентці країни Саломе Зурабішвілі через її закордонні поїздки без узгодження уряду
Про це пише NewsGeorgia.
Спікер грузинського парламенту Шалва Папуашвілі повідомив, що позов планують подати до конституційного суду до парламентських виборів 26 жовтня у Грузії, а на голосування в парламенті питання винесуть на одне з перших засідань.
Папуашвілі зазначив, що початок процедури імпічменту має "більш символічний характер", аби "порушниця конституції Саломе Зурабішвілі увійшла в історію не просто як колишній президент, а як "відсторонений президент".
Якщо спроба процедуру імпічменту буде вдалою, термін повноважень президентки Зурабішвілі буде скорочено приблизно на місяць.
- 18 жовтня 2023 року парламент Грузії провалив голосування за імпічмент президентки Зурабішвілі, оскільки не вистачило голосів.
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