Правляча партія Грузії розпочинає процедуру імпічменту президентці Зурабішвілі

Про це пише NewsGeorgia.

Спікер грузинського парламенту Шалва Папуашвілі повідомив, що позов планують подати до конституційного суду до парламентських виборів 26 жовтня у Грузії, а на голосування в парламенті питання винесуть на одне з перших засідань.

Папуашвілі зазначив, що початок процедури імпічменту має "більш символічний характер", аби "порушниця конституції Саломе Зурабішвілі увійшла в історію не просто як колишній президент, а як "відсторонений президент".

Якщо спроба процедуру імпічменту буде вдалою, термін повноважень президентки Зурабішвілі буде скорочено приблизно на місяць.