Парламент Грузії провалив голосування за імпічмент президентки Зурабішвілі

Про це повідомляє "Ехо Кавказа".

За імпічмент президентки Саломе Зурабішвілі проголосували 86 депутатів. Проти - проголосував лише лідер партії "Громадяни" Алеко Елісашвілі. Однак такого результату не вистачило для усунення Зурабішвілі з посади президентки Грузії, для цього потрібно 100 голосів.

Парламентська більшість "Грузинської мрії" та "Сили народу" складається з 85 депутатів. Багато опозиційних депутатів, за винятком "Європейських соціалістів", заздалегідь оголосили, що не підтримують імпічмент.

В опозиції вважають процес імпічменту бажанням зірвати надання Грузії статусу кандидата в ЄС. Крім того, опоненти вважають, що це політична помста Зурабішвілі за її публічну та гостру критику правлячої більшості через поновлення авіаповідомлень з Москвою та недостатню підтримку України. А також формальне, як сама Зурабішвілі заявила, виконання 12 рекомендацій для отримання статусу кандидата в ЄС.

Що відомо про Саломе Зурабішвілі

Саломе Зурабішвілі стала президентом Грузії у 2018 році завдяки підтримці "Грузинської мрії" та її засновника, мільярдера Бідзини Іванішвілі. Термін повноважень Зурабішвілі спливає восени 2024 року.

Відносини президента та уряду стали погіршуватися після початку війни в Україні. Зурабішвілі не раз критикувала уряд за недостатню підтримку України.

Так, у лютому Саломе Зурабішвілі заявила, що уряд країни загнав себе в ізоляцію своєю нейтральною політикою щодо України на тлі широкомасштабної агресії РФ. А в березні вона звинуватила уряд у тому, що він "говорить однією мовою з Москвою".

У серпні Саломе Зурабішвілі запланувала турне Європою. Водночас уряд не схвалив її візит до Німеччини, України, Швейцарії, Польщі, Бельгії, Данії, ОАЕ, Болгарії, Чехії та Ізраїлю.

І 1 вересня "Грузинська мрія" запустила процедуру імпічменту Зурабішвілі через неузгоджені з урядом візити до Європи. Втім, у правлячої партії не вистачає необхідних для схвалення 100 голосів. Оголосити імпічмент Зурабішвілі вийде лише за умови, що їй вдасться залучити частину депутатів від опозиції.

3 жовтня конституційний суд Грузії почав розгляд питання про те, чи порушила основний закон президентка Саломе Зурабішвілі, вирушивши у закордонні візити без згоди уряду.

Суд визнав її винною у порушенні конституції, питання про імпічмент надіслали парламенту. Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що не збирається йти у відставку.