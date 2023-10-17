Президентка Грузії не збирається у відставку попри дозвіл суду на початок імпічменту

Про це вона заявила у своєму зверненні.

Зурабішвілі зазначила, що не була здивована рішенням суду.

"Хочу сказати вам, громадськості й усім, хто сьогодні слухає: я нікуди не йду, не піду у відставку, буду там, де була досі… Сьогодні європейське майбутнє і демократія були вбиті одним каменем. Країна, де немає балансу між гілками влади, не може вважатися демократичною", – сказала вона.

Зурабішвілі переконана, що Грузія попри дії влади досягне своєї мети – європейської інтеграції, зокрема й на парламентських виборах. Вона також закликала опозицію виступити проти імпічменту.

"Я піду в парламент. Вийду, якщо мені дадуть слово, якщо ні, то однаково вийду і скажу все, що потрібно сказати", – додала вона.

Що відомо про Саломе Зурабішвілі

Саломе Зурабішвілі стала президентом Грузії у 2018 році завдяки підтримці "Грузинської мрії" та її засновника, мільярдера Бідзини Іванішвілі. Термін повноважень Зурабішвілі спливає восени 2024 року.

Відносини президента та уряду стали погіршуватися після початку війни в Україні. Зурабішвілі не раз критикувала уряд за недостатню підтримку України.

Так, у лютому Саломе Зурабішвілі заявила, що уряд країни загнав себе в ізоляцію своєю нейтральною політикою щодо України на тлі широкомасштабної агресії РФ. А в березні вона звинуватила уряд у тому, що він "говорить однією мовою з Москвою".

У серпні Саломе Зурабішвілі запланувала турне Європою. Водночас уряд не схвалив її візит до Німеччини, України, Швейцарії, Польщі, Бельгії, Данії, ОАЕ, Болгарії, Чехії та Ізраїлю.

І 1 вересня "Грузинська мрія" запустила процедуру імпічменту Зурабішвілі через неузгоджені з урядом візити до Європи. Втім, у правлячої партії не вистачає необхідних для схвалення 100 голосів. Оголосити імпічмент Зурабішвілі вийде лише за умови, що їй вдасться залучити частину депутатів від опозиції.

3 жовтня конституційний суд Грузії почав розгляд питання про те, чи порушила основний закон президентка Саломе Зурабішвілі, вирушивши у закордонні візити без згоди уряду.

16 жовтня суд визнав її винною у порушенні конституції, питання про імпічмент надішлють парламенту