У Грузії конституційний суд дозволив розпочати процедуру імпічменту президентки Зурабішвілі

Про це інформує Грузія Online.

За рішенням суду, шість з дев’яти членів пленуму підтримали імпічмент президентки, а троє висловили свою окрему думку, яка буде додана до висновку.

Очільник конституційного суду Мераб Турава заявив, що президентка 31 серпня, а також 1 та 6 вересня під час робочих візитів за кордон порушила конституцію, виконуючи свої представницькі повноваження у сфері зовнішніх відносин без згоди уряду.

Згідно з 52 статтею конституції Грузії, президент повинен здійснювати представницькі повноваження у зовнішніх відносинах за згодою уряду. Водночас Зурабішвілі відвідала країни ЄС, хоча керівний орган не дав їй дозволу на закордонні поїздки.

Після рішення суду питання про імпічмент надіслано до парламенту, де для усунення президента потрібні голоси 100 депутатів, але "Грузинська мрія" має лише 84 мандати.

Що відомо про Саломе Зурабішвілі

Саломе Зурабішвілі стала президентом Грузії у 2018 році завдяки підтримці "Грузинської мрії" та її засновника, мільярдера Бідзини Іванішвілі. Термін повноважень Зурабішвілі спливає восени 2024 року.

Відносини президента та уряду стали погіршуватися після початку війни в Україні. Зурабішвілі не раз критикувала уряд за недостатню підтримку України.

Так, у лютому Саломе Зурабішвілі заявила, що уряд країни загнав себе в ізоляцію своєю нейтральною політикою щодо України на тлі широкомасштабної агресії РФ. А в березні вона звинуватила уряд у тому, що він "говорить однією мовою з Москвою".

У серпні Саломе Зурабішвілі запланувала турне Європою. Водночас уряд не схвалив її візит до Німеччини, України, Швейцарії, Польщі, Бельгії, Данії, ОАЕ, Болгарії, Чехії та Ізраїлю.

І 1 вересня "Грузинська мрія" запустила процедуру імпічменту Зурабішвілі через неузгоджені з урядом візити до Європи. Втім, у правлячої партії не вистачає необхідних для схвалення 100 голосів. Оголосити імпічмент Зурабішвілі вийде лише за умови, що їй вдасться залучити частину депутатів від опозиції.

3 жовтня конституційний суд Грузії почав розгляд питання про те, чи порушила основний закон президентка Саломе Зурабішвілі, вирушивши у закордонні візити без згоди уряду.