Прем'єр Молдови оцінив загрозу збройної агресії з боку Росії
Прем’єр-міністр Молдови Дорін Речан вважає, що Україна зменшила здатність Росії такувати з Чорного моря, тому це захищає Молдову від прямого нападу з боку РФ
Про це повідомляє PRO TV Chisinau.
"Те, що ми зараз бачимо, це те, що Україна має велику перевагу в Чорному морі, вона різко зменшила здатність Росії атакувати з Чорного моря, і це ще більше захищає нас. Щобільше, ми бачимо, що військова промисловість Європи та України нарощує свої потужності", - сказав Речан.
Проте він зазначив, що для його країни є загроза гібридної війни з боку Росії.
У країні посилаються на дослідження Інституту вивчення війни та вважають що "Росія використовує ті самі гібридні атаки проти Молдови, які застосовувала перед вторгненням в Україну".
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