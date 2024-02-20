Прем'єр Молдови оцінив загрозу збройної агресії з боку Росії

Про це повідомляє PRO TV Chisinau.

"Те, що ми зараз бачимо, це те, що Україна має велику перевагу в Чорному морі, вона різко зменшила здатність Росії атакувати з Чорного моря, і це ще більше захищає нас. Щобільше, ми бачимо, що військова промисловість Європи та України нарощує свої потужності", - сказав Речан.

Проте він зазначив, що для його країни є загроза гібридної війни з боку Росії.

У країні посилаються на дослідження Інституту вивчення війни та вважають що "Росія використовує ті самі гібридні атаки проти Молдови, які застосовувала перед вторгненням в Україну".