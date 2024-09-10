Прем'єр Польщі Туск скасував візит до Німеччини
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск скасував свою поїздку до Німеччини, яка мала статися наприкінці цього тижня. Причиною є погіршення відносин між країнами
Про це повідомляє Euractiv.
Згідно з повідомленням, Туск мав поїхати до Потсдама, щоб отримати нагороду M100 Media Award, яку присуджують "особистостям, які віддані зміцненню демократії, свободі слова та свободі преси, а також європейському взаєморозумінню".
Проте польський прем'єр скасував свій візит в останній момент, пославшись на внутрішні зобов'язання, і тепер замість нього поїде міністр юстиції Адам Боднар.
Також свою поїздку на церемонію скасував канцлер Німеччини Олаф Шольц, який мав виголосити похвалу на честь Туска.
- У неділю, 8 вересня, канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав до пришвидшення мирних зусиль у війні в Україні.
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