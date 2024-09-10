Прем'єр Польщі Туск скасував візит до Німеччини

Про це повідомляє Euractiv.

Згідно з повідомленням, Туск мав поїхати до Потсдама, щоб отримати нагороду M100 Media Award, яку присуджують "особистостям, які віддані зміцненню демократії, свободі слова та свободі преси, а також європейському взаєморозумінню".

Проте польський прем'єр скасував свій візит в останній момент, пославшись на внутрішні зобов'язання, і тепер замість нього поїде міністр юстиції Адам Боднар.

Також свою поїздку на церемонію скасував канцлер Німеччини Олаф Шольц, який мав виголосити похвалу на честь Туска.