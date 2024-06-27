Прем’єр Польщі Туск зустрінеться із Зеленським перед самітом НАТО
Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським у Варшаві до саміту НАТО
Про це Дональд Туск повідомив у соцмережі X.
"Європейський Союз зрозумів те, що поляки знають від початку цієї війни: захист України - це захист Європи. Ми домовилися з президентом Зеленським про зустріч у Варшаві ще до саміту НАТО", - йдеться у повідомленні.
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