Прем’єр Польщі Туск зустрінеться із Зеленським перед самітом НАТО

Про це Дональд Туск повідомив у соцмережі X.

"Європейський Союз зрозумів те, що поляки знають від початку цієї війни: захист України - це захист Європи. Ми домовилися з президентом Зеленським про зустріч у Варшаві ще до саміту НАТО", - йдеться у повідомленні.