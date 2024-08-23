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Премʼєр Вірменії Пашинян домовився зустрітися з Путіним "наближчим часом"

Дар'я Куркіна
23 серпня, 2024 п'ятниця
14:49
Світ Нікол Пашинян

Премʼєр-міністр Вірменії Нікол Пашинян провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним і домовився зустрітися з ним "найближчим часом", щоб обговорити питання двостороннього порядку денного двох держав

Зміст

Про це інформує пресслужба уряду Вірменії.

Зазначено, що очільник Кремля розповів про свої враження від візиту до Азербайджану минулого тижня, "за що прем'єр-міністр Пашинян подякував" Путіну.

Водночас співрозмовники домовилися про зустріч "найближчим часом" для обговорення питань двостороннього порядку денного Москви та Єревану.

  • 18 серпня Путін вперше з початку повномасштабного вторгнення прибув із візитом до Азербайджану.
  • 20 серпня в ISW розповіли, що російський диктатор Володимир Путін здійснив візит до столиці Азербайджану, щоб спробувати відвернути увагу від "незручної ситуації" в Курській області.
Теги:
Росія
Володимир Путін
Вірменія
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