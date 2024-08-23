Премʼєр Вірменії Пашинян домовився зустрітися з Путіним "наближчим часом"

Про це інформує пресслужба уряду Вірменії.

Зазначено, що очільник Кремля розповів про свої враження від візиту до Азербайджану минулого тижня, "за що прем'єр-міністр Пашинян подякував" Путіну.

Водночас співрозмовники домовилися про зустріч "найближчим часом" для обговорення питань двостороннього порядку денного Москви та Єревану.