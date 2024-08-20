Візит Путіна до Азербайджану: в ISW розповіли, як це пов'язано з подіями на Курщині
Російський диктатор Володимир Путін здійснив візит до столиці Азербайджану, щоб спробувати відвернути увагу від "незручної ситуації" в Курській області
Про це йдеться у зведенні американського Інституту вивчення війни (ISW).
Зазначається, що Путін прибув з дводенним візитом до Баку 18 серпня з російською делегацією, зокрема, міністром закордонних справ Сергієм Лавровим.
Російський диктатор зустрівся з президентом Азербайджану Ільгамом Алієвим для обговорення російсько-азербайджанських двосторонніх відносин.
Делегації обговорили двосторонні енергетичні зв'язки, російськомовні ініціативи в Азербайджані та готовність РФ виступити посередником у мирному врегулюванні відносин між Вірменією та Азербайджаном.
"Час цього візиту заслуговує на увагу з огляду на ситуацію в Курській області та постійні зусилля Кремля, спрямовані на применшення масштабів і наслідків українського вторгнення", - наголошують аналітики Інституту.
Там припускають, що російські державні ЗМІ зосередилися на поїздці Путіна до Азербайджану, висвітлюючи найдрібніші деталі, ймовірно, частково для того, щоб відвернути увагу від "незручної ситуації" в Росії, наповнивши інформаційний простір демонстрацією глобальної дипломатичної активності Кремля та його нібито успіхів.
- Нагадаємо, 18 серпня Путін вперше з початку повномасштабного вторгнення прибув із візитом до Азербайджану.
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