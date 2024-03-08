Прем'єрка Латвії порівняла Росію з алкоголіком, чиї дії неможливо передбачити
Прем'єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня порівняла Росію з алкоголіком, поведінку якого неможливо передбачити, і сусідні країни повинні це усвідомлювати
Про це пише LSM.
"Ми живемо поруч із сусідом, який, можна сказати, як алкоголік чи наркоман, дії якого ми не можемо передбачити. Ми маємо усвідомлювати, що ми живемо поруч з Росією та Білоруссю. Росія розв'язала війну в Україні, а ми діємо за чітким сценарієм. Ми побудували сухопутний кордон з Білоруссю, зараз будуємо кордон з Росією. Ми зміцнюємо військовий потенціал нашого кордону. Ми діємо за чітким планом", - сказала Евіка Сіліня.
За її словами, люди іноді живуть "у своїх бульбашках і своїх реаліях", тому прем'єрка закликала Національні збройні сили також інформувати регіональну пресу про те, які роботи будуть проводитися на східному кордоні країни.
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