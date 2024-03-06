Латвія приєднається до ініціативи Чехії щодо закупівлі снарядів для України

Про це заявив латвійський міністр оборони Андріс Спрудс.

Він повідомив, що його країна приєднається до ініціативи президента Чехії Петра Павла щодо закупівлі 800 тис. артилерійських снарядів для України.

"Це критична здатність перемогти Росію, і ми повинні зробити все можливе, щоб підтримати Україну", - додав очільник МЗС.

Чеська ініціатива щодо закупівлі 800 тис. артилерійських снарядів для України