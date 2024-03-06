Латвія приєднається до ініціативи Чехії щодо закупівлі снарядів для України
Латвія долучиться до чеської ініціативи - закупівлі 800 тис. артилерійських боєприпасів для України
Про це заявив латвійський міністр оборони Андріс Спрудс.
Він повідомив, що його країна приєднається до ініціативи президента Чехії Петра Павла щодо закупівлі 800 тис. артилерійських снарядів для України.
"Це критична здатність перемогти Росію, і ми повинні зробити все можливе, щоб підтримати Україну", - додав очільник МЗС.
Чеська ініціатива щодо закупівлі 800 тис. артилерійських снарядів для України
- 17 лютого стало відомо, що Чехія знайшла за кордоном джерела постачання сотень тисяч артилерійських боєприпасів, які вона могла б доставити в Україну протягом лічених тижнів.
- Публічно про участь заявили Нідерланди, які передали на закупівлю боєприпасів 100 мільйонів євро. Долучиться до ініціативи щодо закупівлі снарядів для України за межами ЄС і Франція.
- 22 лютого стало відомо, що Канада готова виділити до $22 млн на снаряди для України за ініціативою Чехії.
- Також прем’єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо повідомив, що країна на €200 млн профінансує чеську ініціативу щодо закупівлі для України 800 тис. снарядів.
- Чеська ініціатива із закупівлі 800 тисяч боєприпасів для України з-за меж Європейського Союзу, яку спільно фінансують різні держави, 2 березня заявила, що зможе здійснити перші поставки до Києва через кілька тижнів.
- 4 березня стало відомо, що Литва сприятиме багатосторонній ініціативі Чехії щодо придбання та передачі Україні артилерійських боєприпасів.
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