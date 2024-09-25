Прем'єру Словаччини Фіцо прислали конверт із кулею
У середу, 25 вересня, прем'єр-міністру Словаччини Роберту Фіцо доставили конверт, у якому містилася куля
Про це інформує видання aktuality.sk.
В уряді уточнили, що конверт надійшов прем'єру сьогодні зранку.
"Ми можемо підтвердити, що конверт із кулею, адресований прем'єр-міністру Словаччини, сьогодні був доставлений до урядової канцелярії", - повідомили у пресслужбі словацького уряду.
Наразі отриманий конверт перевіряють співробітники управління захисту посадових осіб та дипломатичних місій Словаччини. Їхню увагу насамперед привернула обкладинка.
Що відомо про замах на Фіцо
Нагадаємо, 15 травня у Словаччині сталася стрілянина після засідання уряду, унаслідок якої був поранений премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. Зазначалося, що він отримав множинні поранення, які становлять загрозу життю.
Згодом віцепрем'єр-міністр Словаччини Томаш Тараба повідомив, що операція минулась добре, і життю Фіцо нічого не загрожує.
Міністр внутрішніх справ Словаччини Матуш Шутай Ешток заявив, що поліція працює лише з однією версією мотивів нападу на Фіцо - замах на вбивство.
Пізніше у Словаччині висунули обвинувачення 71-річному Юраю Цінтулі, якого підозрюють у нападі на Фіцо. Йому загрожує від 25 років ув'язнення до довічного.
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