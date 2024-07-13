Пресконференцію Байдена дивилось більше людей, ніж церемонію вручення премії "Оскар", - NYT
Понад 23 мільйони глядачів, що більше, ніж кількість глядачів церемонії вручення премії "Оскар" цього року, слідкували за виступом Байдена на пресконференції у четвер, 11 липня
Про це інформує The New York Times.
За даними Nielsen, це майже 45% від 51,3 мільйонів глядачів, які спостерігали за дебатами між Байденом та Трампом минулого місяця.
Пресконференція Байдена на саміті НАТО у Вашингтоні, яка тривала майже годину, стала однією з найпопулярніших телевізійних передач року, не враховуючи спортивні події. Її транслювали кілька великих телевізійних мереж, причому ABC, CBS і NBC випередили звичайні розважальні програми.
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Мільйони людей могли також дивитись пресконференцію на цифрових новинних сайтах та в соціальних мережах, які, як правило, не охоплюються даними Nielsen.
Fox News зібрав найбільшу аудиторію серед усіх телеканалів - 5,7 мільйонів глядачів, що становить майже чверть загальної телеаудиторії. Телеканал ABC, можливо, завдяки виходу в ефір програми "Jeopardy!" перед пресконференцією Байдена, посів друге місце за кількістю глядачів - 5 мільйонів.
Більшість глядачів були віком 55 років і старше, за даними Nielsen. Телеканал ABC зібрав найбільшу аудиторію серед дорослих від 25 до 54 років, що є ключовою демографічною групою для рекламодавців кабельних новин.
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Президент США Джо Байден під час виступу на сцені помилково назвав президента України Володимира Зеленського "президентом Путіним".
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