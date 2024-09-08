Президент Азербайджану Алієв заявив, що може допомогти в мирних переговорах РФ та України

Про це він сказав на міжнародному форумі в Італії 6 вересня.

Алієв зазначив, що Азербайджан ще ніколи не ініціював пропозицій щодо припинення війни Росії проти України, але висловив готовність до цього, якщо "буде потрібна участь".

За його словами, Азербайджан може відіграти "певну роль" з огляду на прагматичність цих відносин.

"Якщо говорити про гіпотетичну можливість, то вона цілком здійсненна. Насамперед з огляду на те, що разом з Росією та Україною ми протягом 70 років були частиною СРСР, ми підтримуємо різнобічні зв’язки на рівні особистих контактів та на політичному рівні", - наголосив Алієв.

Він також підкреслив, що Баку підтримує територіальну цілісність та суверенітет України, але не долучиться до санкційної кампанії проти Росії.