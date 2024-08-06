Президент Бангладеш Шахабуддін розпустив парламент на тлі масових протестів

Про це пише DhakaTribune.

Зазначається, що відповідне рішення було прийнято після зустрічі президента з керівниками сили оборони, лідерами різних політичних партій, представниками громадянського суспільства та лідерами студентського руху.

Крім того, у заяві від офісу президента Шахабуддіна йшлося про те, що голова Націоналістичної партії Бангладеш (BNP) Халеда Зія була звільнена з-під домашнього арешту.

Також зазначається, що розпочався процес звільнення тих, хто був затриманий у зв'язку зі студентськими протестами з 1 липня по 5 серпня, і "багато хто вже вийшов на свободу".

Що відомо про протести у Бангладеш

У Бангладеш студенти 18 липня вийшли на акцію протесту проти правил прийняття на державну службу. У перший день було відомо про щонайменше 32 загиблих, також є поранені

Зокрема протестувальники підпалили будівлю державної телерадіокомпанії та десятки авто, які були припарковані поруч. Поліція відкрила по них вогонь гумовими кулями.

Уряд також відключив зв’язок, аби припинити доступ до Інтернету, та перекрив телефонні лінії.

Згодом 21 липня верховний суд Бангладеш задовольнив вимогу студентів, які вийшли на акцію протесту проти правил прийняття на державну службу.

Уже 5 серпня премʼєр-міністр Бангладеш Шейх Хасіна подала у відставку й вилетіла на військовому гелікоптері до Індії.

Сьогодні, 6 серпня, сталося відомо, що після втечі прем'єр-міністра Бангладеш Шейх Хасіни головнокомандувач армії країни заявив про формування тимчасового уряду