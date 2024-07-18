У Бангладеш студенти вийшли на протест проти правил прийняття на держслужбу: щонайменше 32 загиблих

Про це інформує RTL.Today.

Студенти виходять на вулиці майже щодень цього місяця з вимогою скасувати систему квот, яка резервує понад половину посад на державній службі для певних груп, в тому числі для дітей ветеранів війни 1971 року проти Пакистану. За словами критиків, ця система приносить користь дітям проурядових груп.

Вказано, що 18 липня протестувальники підпалили будівлю державної телерадіокомпанії та десятки авто, які були припарковані поруч. Поліція відкрила по них вогонь гумовими кулями.

Разом з тим, у країні зафіксували перебої в роботі інтернету: ввечері були недоступні веб-сайти міністерства внутрішніх справ і закордонних справ Бангладеш, а також видання Dhaka Tribune та Daily Star. Моніторингова компанія Netblocks заявила, що відбулося майже повне відключення інтернету, зв'язок різко впав з 90% до приблизно 10%. На думку представника компанії, відключення було здійснене, щоб завадити комунікації організаторів протестів.

Наразі уряд наказав закрити школи та університети на невизначений термін, оскільки поліція активізовуватиме зусилля для відновлення правопорядку.

Прем'єр-міністрка Бангладеш засудила вбивства протестувальників 17 липня, пообіцявши, що винні будуть покарані. Втім, насильство на вулицях посилилося, оскільки поліція знову спробувала розігнати демонстрації гумовими кулями і сльозогінним газом. Станом на 18 липня, кількість загиблих зросла щонайменше до 32. Відомо також про мінімум тисячу постраждалих.