У Бангладеш студенти вийшли на протест проти правил прийняття на держслужбу: щонайменше 32 загиблих
У Бангладеш студенти вийшли на акцію протесту проти правил прийняття на державну службу. Станом на четвер, 18 липня, відомо про щонайменше 32 загиблих, також є поранені
Про це інформує RTL.Today.
Студенти виходять на вулиці майже щодень цього місяця з вимогою скасувати систему квот, яка резервує понад половину посад на державній службі для певних груп, в тому числі для дітей ветеранів війни 1971 року проти Пакистану. За словами критиків, ця система приносить користь дітям проурядових груп.
Вказано, що 18 липня протестувальники підпалили будівлю державної телерадіокомпанії та десятки авто, які були припарковані поруч. Поліція відкрила по них вогонь гумовими кулями.
Разом з тим, у країні зафіксували перебої в роботі інтернету: ввечері були недоступні веб-сайти міністерства внутрішніх справ і закордонних справ Бангладеш, а також видання Dhaka Tribune та Daily Star. Моніторингова компанія Netblocks заявила, що відбулося майже повне відключення інтернету, зв'язок різко впав з 90% до приблизно 10%. На думку представника компанії, відключення було здійснене, щоб завадити комунікації організаторів протестів.
Наразі уряд наказав закрити школи та університети на невизначений термін, оскільки поліція активізовуватиме зусилля для відновлення правопорядку.
Прем'єр-міністрка Бангладеш засудила вбивства протестувальників 17 липня, пообіцявши, що винні будуть покарані. Втім, насильство на вулицях посилилося, оскільки поліція знову спробувала розігнати демонстрації гумовими кулями і сльозогінним газом. Станом на 18 липня, кількість загиблих зросла щонайменше до 32. Відомо також про мінімум тисячу постраждалих.
- 11 липня антиурядові протести відбулися в Албанії. Опозиційні протестувальники закидали будівлю уряду Албанії та мерію коктейлями Молотова, звинувачуючи прем’єр-міністра Еді Раму в корупції та вимагаючи його відставки.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.29 Купівля 41.29Продаж 41.83
- EUR Купівля 45.1Продаж 45.84
- Актуальне
- Важливе