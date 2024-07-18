Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ У Бангладеш студенти вийшли на протест проти правил прийняття на держслужбу: щонайменше 32 загиблих

У Бангладеш студенти вийшли на протест проти правил прийняття на держслужбу: щонайменше 32 загиблих

18 липня, 2024 четвер
22:52
Світ Cтуденти Бангладешу підпалили державну телекомпанію

У Бангладеш студенти вийшли на акцію протесту проти правил прийняття на державну службу. Станом на четвер, 18 липня, відомо про щонайменше 32 загиблих, також є поранені

Зміст

Про це інформує RTL.Today

Студенти виходять на вулиці майже щодень цього місяця з вимогою скасувати систему квот, яка резервує понад половину посад на державній службі для певних груп, в тому числі для дітей ветеранів війни 1971 року проти Пакистану. За словами критиків, ця система приносить користь дітям проурядових груп.

Вказано, що 18 липня протестувальники підпалили будівлю державної телерадіокомпанії та десятки авто, які були припарковані поруч. Поліція відкрила по них вогонь гумовими кулями.  

Разом з тим, у країні зафіксували перебої в роботі інтернету: ввечері були недоступні веб-сайти міністерства внутрішніх справ і закордонних справ Бангладеш, а також видання Dhaka Tribune та Daily Star. Моніторингова компанія Netblocks заявила, що відбулося майже повне відключення інтернету,  зв'язок різко впав з 90% до приблизно 10%. На думку представника компанії, відключення було здійснене, щоб завадити комунікації організаторів протестів.

Наразі уряд наказав закрити школи та університети на невизначений термін, оскільки поліція активізовуватиме зусилля для відновлення правопорядку. 

Прем'єр-міністрка Бангладеш засудила вбивства протестувальників 17 липня, пообіцявши, що винні будуть покарані. Втім, насильство на вулицях посилилося, оскільки поліція знову спробувала розігнати демонстрації гумовими кулями і сльозогінним газом. Станом на 18 липня, кількість загиблих зросла щонайменше до 32. Відомо також про мінімум тисячу постраждалих. 

  • 11 липня антиурядові протести відбулися в Албанії. Опозиційні протестувальники закидали будівлю уряду Албанії та мерію коктейлями Молотова, звинувачуючи прем’єр-міністра Еді Раму в корупції та вимагаючи його відставки. 
Теги:
акції протестів
Читайте також:
полонені окупанти
17 липня, 2024 середа
На Лиманському напрямку ворожа група здалася в полон, - заступник командира 97-го батальйону
Захисник Маріуполя заявив, що з полону в Україну повернули військового, який співпрацював з РФ
18 липня, 2024 четвер
Захисник Маріуполя заявив, що з полону в Україну повернули військового, який співпрацював з РФ. Реакція бригади й ГУР
спека у Європі
17 липня, 2024 середа
З яких регіонів почнеться послаблення спеки, та коли і де чекати дощі: прогноз від Наталки Діденко
Київ
+23°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.29
    Купівля 41.29
    Продаж 41.83
  • EUR
    Купівля 45.1
    Продаж 45.84
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
18 липня
23:34
Саломе Зурабішвілі
Конституційний суд Грузії зареєстрував позов Зурабішвілі проти закону про "іноагентів"
23:20
В Україні запустять гарячу лінію з питань енергетики
22:49
Оновлено
Зеленський перебуває на саміті Європейської політичної спільноти: деталі
22:38
Зеленський зустрівся з королем Великої Британії Чарльзом ІІІ
22:21
Лукойл
Угорщина та Словаччина більше не отримують нафту російського "Лукойла" після припинення Україною транзиту
21:46
Оновлено
Червінський у суді
Червінському після його виходу з СІЗО під заставу призначили новий запобіжний захід у ще одній справі
21:28
Ексклюзив
Віктор Орбан
Орбана не запросили на сесію Європарламенту попри усталену практику щодо країни-голови Ради ЄС, - кореспондентка Висоцька зі Страсбурга
21:01
Оновлено
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн
Європарламент переобрав фон дер Ляєн на посаду очільниці Єврокомісії
20:46
Kyivstar, Київстар
Вимога до операторів забезпечити зв'язок під час відключень: Київстар розповів про дії в цьому напрямку
20:32
Аналітика
Сергій Згурець
Дії в Кринках та на інших ділянках лівобережжя Херсонщини відтягнули на себе значні сили противника. Колонка Сергія Згурця
20:06
штучний інтелект
OpenAI випустив дешевшу версію ШІ GPT-4o mini
20:03
OPINION
Олег Манчура
Україна не зможе прожити без українців
20:00
Огляд
перемога переможні новини
Переможні новини 876-го дня війни: атака на російську базу на озері Донузлав, полювання дрона на ворожий Мі-8 та нова зброя в арсеналі ЗСУ
19:55
OPINION
Микола Княжицький
Вибір фон дер Ляєн - хороша новина для України
19:50
Марія Захарова
Речниця МЗС РФ Захарова заявила, що в Європі закривають російські пропагандистські канали, бо нібито бояться правди
19:44
Південноукраїнська АЕС
Центр стратегічних комунікацій спростував інформацію про аварію на Південноукраїнській АЕС
19:35
Литва прапор
Сейм Литви проголосував за вихід країни з Конвенції щодо касетних боєприпасів
19:21
Ненсі Пелосі
Пелосі у приватній розмові сказала Байдену, що він не може перемогти Трампа, згідно з опитуваннями, - CNN
19:21
Джорджія Мелоні
Висміяла зріст прем'єрки Мелоні: суд зобов'язав італійську журналістку заплатити штраф €5 тис.
18:51
Студенти в Україні зможуть отримати гранти на навчання через Дію
18:50
дрон Shahed-136, атака росії по Києву 17 жовтня
Під час нічної атаки РФ по Україні у Білорусі піднімали винищувач, - "Гаюн"
18:46
нафтовий танкер
Велика Британія запровадила санкції проти 11 суден, які перевозять російську нафту
18:36
Оновлено
Верховна Рада
Рада підтримала за основу законопроєкт про підвищення ефективності укладення угод про визнання винуватості у корупційних справах
18:22
Дмитро Лубінець
Україна повернула 758 дітей з Росії і ТОТ, - Лубінець
18:20
викрадення 14 липня немовляти
Викрадення немовляти у Кременчуці: підозрюваному обрали запобіжний захід
18:14
Оновлено
Херсонська область
На Херсонщині впроваджують особливий режим в’їзду та виїзду
18:10
Ексклюзив
Дмитро Разумков
Разумков вважає, що ймовірне підняття акцизу на пальне вдарить по аграріях та Силах оборони
18:03
OPINION
Ігор Луценко
Про ефект футболу у війні росіян
18:01
Новини компаній
Телевізори – функціональні джерела зображення
17:43
електроенергія, відключення
Дві й три черги відключень: в Укренерго розповіли, як вимикатимуть світло 19 липня
17:43
Кирило Буданов
"Буданову заборонили реалізовувати план з убивства дітей високопосадовців РФ": російські пропагандисти створили новий фейк
17:41
загранпаспорт рф
РФ погрожує українцям на ТОТ конфісковувати автівки, незастраховані в російських компаніях, - Спротив
17:37
Оновлено
РФ атакувала Донеччину з різнокаліберної зброї: загинуло 5 людей, є поранені
17:34
Ексклюзив
пожежа у РФ на військовому заводі "Уралтрансмаш"
Пустий цех так не димить: Defense Express про пожежу у РФ на військовому заводі "Уралтрансмаш"
17:23
На фото: Гʼю Джекман та Раян Рейнольдс
Раян Рейнольдс зізнався, що не отримав зарплату за перший фільм "Дедпул"
17:21
прапор України, Львів
Україна підписала безпекові угоди з Чехією та Словенією
17:12
Спека у Києві
Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, чи варто очікувати похолодання
16:50
новини Заходу України
Кабмін пропонує збільшити видатки бюджету на півтрильйона гривень, майже все піде на оборону
16:50
обстріл Херсона
РФ обстрілює Херсон та область: є загиблий та поранені, пошкоджено авто гуманітарної місії
16:43
Оновлено
Додаток "Дія"
У Дії можна буде дізнатися про штраф за невчасно оновлені військово-облікові дані
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV