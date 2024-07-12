В Албанії антиурядовий протест: опозиція закидала будівлю уряду та мерію коктейлями Молотова
Увечері 11 липня опозиційні протестувальники закидали будівлю уряду Албанії та мерію коктейлями Молотова, звинувачуючи прем’єр-міністра Еді Раму в корупції та вимагаючи його відставки
Про це повідомляє Reuters.
Тисячі опозиційних протестувальників зібралися перед офісом Рами, а пізніше в офісі мера Тирани, який також є представником Соціалістичної партії прем’єр-міністра.
Поліція не втрутилася, але загасила вогонь від коктейлей Молотова. Повідомлень про постраждалих не надходило.
Протестувальники також вимагали звільнення лідера опозиції Салі Беріші, якого тримали під домашнім арештом і розслідували звинувачення в корупції під час перебування на посаді прем'єр-міністра в 2005-2013 роках.
Беріша заперечує правопорушення, звинувачуючи Раму в політичній помсті, яка мала на меті змусити замовкнути опонентів. Рама не надав пояснень, але неодноразово заперечував це звинувачення. Прокуратура ще не вирішила, чи висувати Беріші офіційні звинувачення.
"Албанія є єдиною країною в Європі, де лідер опозиції перебуває під політичним арештом без жодних фактів, доказів чи документів. Еді Рама хоче Албанії без албанців, без опозиції та без справедливості", — сказав Беріша по відеозв’язку зі свого домашнього арешту.
Беріша закликав прихильників до громадянської непокори, щоб змусити уряд провести дострокові вибори.
Рама перебуває при владі з 2013 року і з того часу перемагав на всіх парламентських і місцевих виборах.
- У неділю, 29 червня, в Ізраїлі відбувся черговий антиурядовий мітинг. Протестувальники цього разу влаштували там пожежу та сутички з поліцією.
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