В Ізраїлі відбувся антиурядовий мітинг із сутичками з поліцією

Про це пише The Times of Israel.

Зазначається, що сотні протестувальників відокремилися від щотижневого антиурядового мітингу в Тель-Авіві, щоб розпочати несанкціоновані акції протесту, які переросли в сутички з поліцією перед штаб-квартирою партії "Лікуд" та офісами профспілки "Гістадрут".

Протестувальники вимагають від керівництва профспілки підтримати їхній заклик до проведення дострокових виборів.

Крім того, учасники мітингу влаштували пожежу, яку пожежники оперативно загасили. Поліція розштовхувала протестувальників і вивела кількох з них.