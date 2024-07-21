Криваві протести у Бангладеш: суд задовольнив вимогу щодо скасування квот для кандидатів на держслужбу

Про це повідомляє The Guardian.

У виданні зазначають, що у неділю, 21 липня, Верховний суд скасував постанову, яка відновила квоти для всіх державних службовців, тобто 30% були зарезервовані для ветеранів і родичів тих, хто брав участь у війні за незалежність Бангладеш у 1971 році.

Рішення Верховного суду, яке було прийняте у світлі протестів, передбачало, що лише 5% робочих місць тепер будуть зарезервовані для нащадків ветеранів і ще 2% - для осіб з етнічних меншин або з обмеженими можливостями, а решта відкритих для кандидатів на основі по заслугах.

Повернення квот, які було скасовано у 2018 році, викликало обурення серед студентів, які стверджували, що вони були несправедливими в період економічного спаду та несправедливо приносили користь членам правлячої партії, яку заснували борці за незалежність.

Що відомо про акції протестів

Мирні демонстрації спочатку спалахнули в університетських містечках по всій країні. Проте минулого тижня заворушення переросли в насильство, оскільки проурядові групи звинуватили у нападі на протестувальників зі зброєю, а поліція застосувала гумові кулі та сльозогінний газ, щоб розігнати мітингуючих.

За неофіційними даними, жорстокі сутички між проурядовими силами та протестувальниками призвели до тисяч поранених і близько 150 вбитих. Водночас уряд відмовився оприлюднити офіційні дані про кількість загиблих. За словами свідків, причиною багатьох смертей стало насильство з боку поліції.

Уряд також запровадив відключення зв’язку, аби припинити доступ до Інтернету, та перекриття телефонних ліній.

Рішення Верховного суду не означає закінчення протестів

Організатори студентів заявили, що рішення Верховного суду не означає закінчення протестів. Тепер багато хто закликає до відставки прем’єр-міністра Шейх Хасіни.

Координатор протестів з університету Джахангірнагар Махфузул Хасан сказав, що у них все ще є кілька вимог, які уряд повинен виконати, перш ніж вони скасують демонстрації.

"Тепер ми хочемо справедливості за втрачені життя наших братів. Прем’єр-міністр має просити вибачення, а винних – судити", – сказав він. Також Хасан зазначив, що студентські групи також закликають до звільнення проректорів університетів, де протестувальники зіткнулися з насильством, і політиків, які поширюють провокаційні висловлювання про протестувальників.

Він сказав, що був серед багатьох лідерів студентських протестів, які тепер бояться за свою безпеку та стурбовані тим, що їх "викрадуть" правоохоронні органи, як це часто траплялося з критиками уряду Хасіни.

Інший лідер протесту заявив, що вони не припинять демонстрації, доки рішення Верховного суду щодо квот не буде прийнято як законопроєкт у парламенті.