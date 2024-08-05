Премʼєр-міністр Бангладеш Хасіна подала у відставку на тлі масових протестів у країні

Про це повідомляють Reuters і газета Prothom Alo.

За словами джерел, Хасіна вилетіла з Бангладеш на військовому гелікоптері разом з молодшою сестрою Шейх Рехани до Західної Бенгалії в Індії.

У матеріалах йдеться, що це може означати падіння уряду: армія Бангладеш вирішуватиме, що робити далі, імовірно - створювати тимчасовий уряд. Наразі начальник штабу армії генерал Вакер Уз Заман готує звернення до народу та веде переговори з головними політичними партіями.

За даними Reuters, станом на 5 серпня, щонайменше 91 людина загинула внаслідок антиурядових протестів у Бангладеш, зокрема, 13 поліцейських. Інформаційне агентство зауважує, що у новітній історії держави це найбільша кількість загиблих упродовж одного дня на протестах.

Що відомо про протести

18 липня у Бангладеш студенти вийшли на акцію протесту проти правил прийняття на державну службу. У перший день протесту було відомо про щонайменше 32 загиблих, також були поранені.

Згодом заворушення переросли в насильство, оскільки проурядові групи звинуватили у нападі протестувальників зі зброєю, а поліція застосувала гумові кулі та сльозогінний газ, щоб розігнати мітингуючих.

Уряд також відключив зв’язок, аби припинити доступ до Інтернету, та перекрив телефонні лінії.

21 липня верховний суд Бангладеш задовольнив вимогу студентів, які вийшли на акцію протесту проти правил прийняття на державну службу.