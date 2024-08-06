Військові у Бангладеш оголосили про формування тимчасового уряду на тлі масових протестів

Про це пише Reuters.

Звертаючись до населення в телеефірі головнокомандувач ЗС Бангладеш генерал Вакер-Уз-Заман заявив, що вже провів переговори з лідерами основних політичних партій, за винятком довгоправлячої Ліги Авамі Хасіни.

До того ж генерал, який обійняв посаду головнокомандувача армією лише 23 червня, розповів про плани зустрітися з президентом Мохаммедом Шахабуддіном, щоб обговорити подальший шлях країни.

Заман наголосив, що держава нині "переживає революційний період". Він також закликав до припинення насильства та тлі триваючих протестів, під час яких вже загинуло понад 300 людей.

Тим часом в офісі військового представника змінили комендантську годину, яка раніше була запроваджена урядом Хасіни. Зазначається, що тепер вона діятиме з опівночі понеділка до 6 ранку вівторка, після чого всі школи, заводи, коледжі та університети будуть відкриті.