Військові у Бангладеш оголосили про формування тимчасового уряду на тлі масових протестів
Після масових протестів та відставки і втечі прем'єр-міністра Бангладеш Шейх Хасіни головнокомандувач армії країни заявив про формування тимчасового уряду
Про це пише Reuters.
Звертаючись до населення в телеефірі головнокомандувач ЗС Бангладеш генерал Вакер-Уз-Заман заявив, що вже провів переговори з лідерами основних політичних партій, за винятком довгоправлячої Ліги Авамі Хасіни.
До того ж генерал, який обійняв посаду головнокомандувача армією лише 23 червня, розповів про плани зустрітися з президентом Мохаммедом Шахабуддіном, щоб обговорити подальший шлях країни.
Заман наголосив, що держава нині "переживає революційний період". Він також закликав до припинення насильства та тлі триваючих протестів, під час яких вже загинуло понад 300 людей.
Тим часом в офісі військового представника змінили комендантську годину, яка раніше була запроваджена урядом Хасіни. Зазначається, що тепер вона діятиме з опівночі понеділка до 6 ранку вівторка, після чого всі школи, заводи, коледжі та університети будуть відкриті.
Що відомо про протести
18 липня у Бангладеш студенти вийшли на акцію протесту проти правил прийняття на державну службу. У перший день протесту було відомо про щонайменше 32 загиблих, також були поранені.
Згодом заворушення переросли в насильство, оскільки проурядові групи звинуватили у нападі протестувальників зі зброєю, а поліція застосувала гумові кулі та сльозогінний газ, щоб розігнати мітингуючих.
Уряд також відключив зв’язок, аби припинити доступ до Інтернету, та перекрив телефонні лінії.
21 липня верховний суд Бангладеш задовольнив вимогу студентів, які вийшли на акцію протесту проти правил прийняття на державну службу.
Уже 5 серпня премʼєр-міністр Бангладеш Шейх Хасіна подала у відставку й вилетіла на військовому гелікоптері до Індії.
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