Президент Чехії Павел назвав вступ України до ЄС геостратегічною необхідністю
Президент Чехії Петр Павел назвав розширення ЄС геостратегічною необхідністю. Його країна могла б допомогти потенційним членам, поділившись власним досвідом
Про це Павел сказав на спільній із президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром конференції, присвяченій вступу Чехії та дев’яти інших держав до ЄС 20 років тому, передає "Радіо Свобода".
"Якщо ми залишимо країни Західних Балкан, Україну, Молдову та Грузію на порозі надовго, ми залишимо їх на милість таких, як Росія, які взагалі погано ставляться до європейців і Європи", – сказав Павел.
Прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала своєю чергою закликав дати шанс цим країнам і "максимально використати можливості, які відкриває розширення".
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