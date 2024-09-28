Президент Фінляндії відповів, чи реалістично очікувати, що Україна отримає запрошення в НАТО до кінця року
На думку президента Фінляндії Александра Стубба, Україна отримає запрошення стати членом НАТО тільки після того, як вступить до ЄС
Про це він заявив на Гельсінському безпековому форумі, передає Європейська правда.
Відповідаючи на питання, наскільки є реалістичними очікування, що до кінця року Україна отримає запрошення стати членом НАТО, Стубб відповів, що це нереалістично. Водночас, за його словами, запрошення України можливо у довгостроковій перспективі.
"Не прив’язуйте усе до отримання запрошення зараз. Це трапиться. Це послідовний процес. Росія хоче за будь-яку ціну уникнути наближення НАТО до її кордонів. Вона отримала Фінляндію, вона отримає Україну і всі ті країни, які хочуть приєднатись до Альянсу", - наголосив президент Фінляндії.
Він вказав, що його країна підтримує членство України у НАТО, але "час вступу повинен бути правильний". Стубб нагадав, що країна, яка перебуває у стані війни, не може стати членом НАТО. Разом з тим, він відкинув припущення про те, що Росія повномасштабним вторгненням зможе утримувати Україну від членства у НАТО, бо "війна рано чи пізно все одно закінчиться".
На думку Стубба, Україна спершу отримає членство у ЄС, а потім у НАТО. Але це відбудеться після узгодження безпекових домовленостей і двосторонніх гарантій безпеки у першу чергу зі США, Британією чи Францією.
- Раніше президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що США й інші країни західного Альянсу "не хочуть, щоб Україна була державою-членом" НАТО.
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