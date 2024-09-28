Президент Фінляндії відповів, чи реалістично очікувати, що Україна отримає запрошення в НАТО до кінця року

Про це він заявив на Гельсінському безпековому форумі, передає Європейська правда.

Відповідаючи на питання, наскільки є реалістичними очікування, що до кінця року Україна отримає запрошення стати членом НАТО, Стубб відповів, що це нереалістично. Водночас, за його словами, запрошення України можливо у довгостроковій перспективі.

"Не прив’язуйте усе до отримання запрошення зараз. Це трапиться. Це послідовний процес. Росія хоче за будь-яку ціну уникнути наближення НАТО до її кордонів. Вона отримала Фінляндію, вона отримає Україну і всі ті країни, які хочуть приєднатись до Альянсу", - наголосив президент Фінляндії.

Він вказав, що його країна підтримує членство України у НАТО, але "час вступу повинен бути правильний". Стубб нагадав, що країна, яка перебуває у стані війни, не може стати членом НАТО. Разом з тим, він відкинув припущення про те, що Росія повномасштабним вторгненням зможе утримувати Україну від членства у НАТО, бо "війна рано чи пізно все одно закінчиться".

На думку Стубба, Україна спершу отримає членство у ЄС, а потім у НАТО. Але це відбудеться після узгодження безпекових домовленостей і двосторонніх гарантій безпеки у першу чергу зі США, Британією чи Францією.