Президент Ірану Пезешкіан заявив, що Тегеран ніколи не відмовиться від своєї ракетної програми

Про це повідомляє Reuters.

За словами Пезешкіана, ракетна програма потрібна Ірану як спосіб "стримування" для його безпеки в регіоні, де Ізраїль "може скидати ракети на Газу кожен день".

"Якщо у нас не буде ракет, вони будуть бомбити нас, коли захочуть, як і в Газі", - сказав президент Ірану щодо війни між Ізраїлем та ХАМАСом.

Він повторив офіційну позицію Тегерана, закликавши міжнародну спільноту "спочатку роззброїти Ізраїль, перш ніж висувати такі ж вимоги Ірану".