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Президент Ірану Пезешкіан заявив, що Тегеран ніколи не відмовиться від своєї ракетної програми

Ксенія Золотова
16 вересня, 2024 понедiлок
16:43
Світ Іранський президент Масуд Пезешкіян

16 вересня президент Ірану Масуд Пезешкіан заявив, що Тегеран ніколи не відмовиться від своєї ракетної програми, оскільки йому потрібне таке стримування для його безпеки в регіоні

Зміст

Про це повідомляє Reuters.

За словами Пезешкіана, ракетна програма потрібна Ірану як спосіб "стримування" для його безпеки в регіоні, де Ізраїль "може скидати ракети на Газу кожен день".

"Якщо у нас не буде ракет, вони будуть бомбити нас, коли захочуть, як і в Газі", - сказав президент Ірану щодо війни між Ізраїлем та ХАМАСом.

Він повторив офіційну позицію Тегерана, закликавши міжнародну спільноту "спочатку роззброїти Ізраїль, перш ніж висувати такі ж вимоги Ірану".

  • Офіційні особи США та Великої Британії стурбовані тим, що Росія дає Ірану секретні ядерні технології в обмін на зброю, адже Тегеран може запустити ядерне виробництво.
Теги:
Росія
зброя
Ізраїль
Близький Схід
Іран
Війна в Ізраїлі
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