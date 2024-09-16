Президент Ірану Пезешкіан заявив, що Тегеран ніколи не відмовиться від своєї ракетної програми
16 вересня президент Ірану Масуд Пезешкіан заявив, що Тегеран ніколи не відмовиться від своєї ракетної програми, оскільки йому потрібне таке стримування для його безпеки в регіоні
Про це повідомляє Reuters.
За словами Пезешкіана, ракетна програма потрібна Ірану як спосіб "стримування" для його безпеки в регіоні, де Ізраїль "може скидати ракети на Газу кожен день".
"Якщо у нас не буде ракет, вони будуть бомбити нас, коли захочуть, як і в Газі", - сказав президент Ірану щодо війни між Ізраїлем та ХАМАСом.
Він повторив офіційну позицію Тегерана, закликавши міжнародну спільноту "спочатку роззброїти Ізраїль, перш ніж висувати такі ж вимоги Ірану".
- Офіційні особи США та Великої Британії стурбовані тим, що Росія дає Ірану секретні ядерні технології в обмін на зброю, адже Тегеран може запустити ядерне виробництво.
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