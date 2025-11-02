Президент Ірану Пезешкіан заявив, що Тегеран відновить свої ядерні об'єкти "з більшою потужністю"

Про це повідомляє Reuters.

Пезешкіан зробив ці заяви під час візиту до Організації з атомної енергії Ірану, де зустрівся з керівництвом іранської ядерної галузі.

"Руйнування будівель і заводів не створить для нас проблем, ми відбудуємо все з більшою потужністю", - сказав іранський президент у коментарі державним ЗМІ.

Він додав, що країна не прагне отримати ядерну зброю.

"Все це призначене для вирішення проблем людей, для боротьби з хворобами, для здоров'я людей", - сказав Пезешкіан, маючи на увазі ядерну діяльність Ірану.