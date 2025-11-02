Президент Ірану Пезешкіан заявив, що Тегеран відновить свої ядерні об'єкти "з більшою потужністю"
У неділю, 2 листопада, президент Ірану Масуд Пезешкіан заявив, що Тегеран відновить свої ядерні об’єкти "з більшою потужністю", зауваживши що країна не прагне створювати ядерну зброю
Про це повідомляє Reuters.
Пезешкіан зробив ці заяви під час візиту до Організації з атомної енергії Ірану, де зустрівся з керівництвом іранської ядерної галузі.
"Руйнування будівель і заводів не створить для нас проблем, ми відбудуємо все з більшою потужністю", - сказав іранський президент у коментарі державним ЗМІ.
Він додав, що країна не прагне отримати ядерну зброю.
"Все це призначене для вирішення проблем людей, для боротьби з хворобами, для здоров'я людей", - сказав Пезешкіан, маючи на увазі ядерну діяльність Ірану.
- 18 жовтня, Іран оголосив про вихід зі Спільного всеосяжного плану дій (JCPOA) — міжнародної угоди 2015 року, яка обмежувала його ядерну програму в обмін на зняття санкцій.
- Згодом верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї відхилив пропозицію президента Дональда Трампа щодо відновлення ядерних переговорів зі США. Також він заявив: Америка не знищила іранські ядерні можливості.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.69 Купівля 41.69Продаж 42.15
- EUR Купівля 48.19Продаж 48.88
- Актуальне
- Важливе