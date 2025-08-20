Президент Латвії Ринкевичс назвав передчасними розмови про відправку військових в Україну

Про це заявив президент Латвії Едгарс Ринкевичс, пише Delfi.

"Якщо буде мирний договір чи мирна угода з гарантіями безпеки, то йтиметься й про потенційну присутність країн Європи та держав — учасниць НАТО у гарантуванні цього мирного договору. Звичайно, передусім потрібно укласти мирний договір і зрозуміти, які основні елементи цієї угоди, якими будуть гарантії безпеки та яка буде роль європейських країн. І з цього фактично випливатиме, якою буде й наша роль у цьому процесі", - сказав політик.

Водночас Ринкевичс зазначив, що рішення щодо відправки солдатів в Україну ухвалюватиме сейм.

"Якщо ми говоримо про можливе відправлення наших солдатів до України в межах гарантування цього мирного договору, для реалізації гарантій безпеки, то в першу чергу в Латвії це рішення ухвалює сейм, а перед тим обговорюють Кабінет міністрів і Рада національної безпеки. Але щоб говорити про все це, потрібно чітко знати всі деталі. Зараз цього немає. Наскільки мені відомо, над цим працюють представники збройних сил країн — учасниць Коаліції охочих. Але рішення ще немає. Коли буде більше ясності — відбудуться дискусії", - додав він.