Президент Навроцький під час візиту у США обговорить з Трампом розміщення американських військ у Польщі й відносини з Україною

Про це повідомив речник Навроцького Рафал Леськевич у студії PAP.

Він додав, що серед тем переговорів також буде розміщення американських військ у Польщі.

Президент США Дональд Трамп запросив Навроцького до Білого дому на офіційну робочу зустріч 3 вересня у вітальному листі, врученому в день його інавгурації. Леськевич наголосив, що це буде "перший великий закордонний візит" президента Кароля Навроцького.

"Як обраний президент, вже після оголошення результатів президентських виборів, пан Кароль Навроцький мав телефонну розмову з Дональдом Трампом. Це була дуже хороша, предметна розмова, і під час неї прозвучало запрошення відвідати Сполучені Штати, зустрітися з президентом Дональдом Трампом", – розповів Леськевич про попередні домовленості щодо цієї поїздки.

Він повідомив, що під час зустрічі обговорюватимуть питання безпеки та відносин з Україною.

"Це надзвичайно важливо, оскільки, з одного боку, ми є східним флангом НАТО, а з іншого – важливим економічним і політичним партнером для України загалом", – зазначив речник польського президента.

Питання безпеки також охоплюватимуть розміщення американських військ у Польщі, додав він.

Раніше Навроцький заявляв, що на початку свого президентства, крім Вашингтона, хотів би відвідати також Ватикан. Речник заважив, що, ймовірно, президент Польщі зробить це дорогою до Сполучених Штатів Америки.

Леськевич також розповів, що наразі триває процес підготовки та планування перших візитів новообраного польського очільника. Зокрема, Навроцький планує обов'язково бути присутнім на 80-й сесії Генеральної Асамблеї ООН, а деталі інших візитів "поки що не розголошуються".