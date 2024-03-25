Президенти Латвії та Естонії закликали колег по НАТО повернути обов'язковий призов на військову службу

Про це вони сказали FT.

Едгарс Рінкевичс заявив, що європейським країнам необхідно повернутися до рівня "витрат часів Холодної війни" та обговорити повернення обов’язкової військової служби для збільшення чисельності сил оборони.

"Потрібна серйозна дискусія про призов", – сказав політик.

Рінкевичс визнав, що військові начальники воліють мати повністю професійні сили, і обов’язкова служба може виявитися непопулярною. Але збройні сили по всій Європі поставали перед труднощами з набором, і призов допоможе створити більш боєздатні резервні сили для стримування Росії, переконаний латвійський президент.

"Ніхто не хоче воювати. Але проблема в тому, що ніхто також не хоче, щоб до нього вторглися. І ніхто не хоче, щоб тут відбувалася Україна", - сказав політик.

Алар Каріс, його естонський колега, вважає, що Європа повинна щонайменше подвоїти витрати на оборону.