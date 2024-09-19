Причетні до насильницьких репресій: США запровадили санкції проти 12 посадовців Ірану

Про це йдеться у відомстві.

Так, санкції стосуються 12 посадовців, які пов’язані із "триваючими насильницькими репресіями іранського режиму щодо іранського народу як у межах кордонів Ірану, так і за його межами".

Обмеження спрямовані проти членів Корпусу вартових ісламської революції (КВІР), посадових осіб Організації пенітенціарних установ Ірану та тих, хто відповідає за "смертоносні операції" за кордоном.