Причетні до насильницьких репресій: США запровадили санкції проти 12 посадовців Ірану
Управління з контролю за іноземними активами міністерства фінансів США запровадило нові санкції проти 12 іранських посадовців, які повʼязані з "насильницькими репресіями"
Про це йдеться у відомстві.
Так, санкції стосуються 12 посадовців, які пов’язані із "триваючими насильницькими репресіями іранського режиму щодо іранського народу як у межах кордонів Ірану, так і за його межами".
Обмеження спрямовані проти членів Корпусу вартових ісламської революції (КВІР), посадових осіб Організації пенітенціарних установ Ірану та тих, хто відповідає за "смертоносні операції" за кордоном.
- Напередодні США оголосили про запровадження санкцій проти Росії та Ірану у відповідь на постачання Тегерана балістичних ракет Москві.
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