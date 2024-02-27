"Придністровським питанням" росіяни тестують реакцію Заходу, - дипломат Огризко

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Такі речі є абсолютно неможливими. Ситуація може бути іншою. Там закличуть жити дружно, мирно. Скажуть що вони готові виконувати усі приписи, що будуть раді завершенню війни. А все що відбувається зараз, спрямовано лише на те, щоб протестувати як на це будуть реагувати в Кишиневі, Києві, Бухаресті, і в цілому на Заході. Це і є метою всього, що зараз планується, але не більше. Це певною мірою нагодує проросійський "шабаш" у Сєвєродонецьку свого часу", - повідомив він.

Якщо будуть спроби провокації якоїсь неприємної ситуації і уряд Молдови звернеться до України по допомогу, то Придністровське питання можна розв'язати раз і назавжди, вважає Огризко.

"Але ми не можемо робити щось без прохання Молдови. Зараз там знаходяться лиш залишки армії, близько 3 тис. особового складу. Ця так звана армія ні на що не здатна. Зараз нічого зробити не можна, бо Придністров'я затиснуто з двох боків Україною і Румунією. І якщо ці дві країни кажуть, що припиняють усю економічну роботу з ними, то про що ми взагалі говоримо. За що живе Придністров'я, яким чином функціонує?", - додав він.