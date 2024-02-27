"Придністровським питанням" росіяни тестують реакцію Заходу, - дипломат Огризко
Володимир Огризко, дипломат, міністр закордонних справ України (2007-2009), керівник Центру дослідження Росії розповів, чи може відкрити Росія з Придністров'я "другий фронт" проти України
Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".
"Такі речі є абсолютно неможливими. Ситуація може бути іншою. Там закличуть жити дружно, мирно. Скажуть що вони готові виконувати усі приписи, що будуть раді завершенню війни. А все що відбувається зараз, спрямовано лише на те, щоб протестувати як на це будуть реагувати в Кишиневі, Києві, Бухаресті, і в цілому на Заході. Це і є метою всього, що зараз планується, але не більше. Це певною мірою нагодує проросійський "шабаш" у Сєвєродонецьку свого часу", - повідомив він.
Якщо будуть спроби провокації якоїсь неприємної ситуації і уряд Молдови звернеться до України по допомогу, то Придністровське питання можна розв'язати раз і назавжди, вважає Огризко.
"Але ми не можемо робити щось без прохання Молдови. Зараз там знаходяться лиш залишки армії, близько 3 тис. особового складу. Ця так звана армія ні на що не здатна. Зараз нічого зробити не можна, бо Придністров'я затиснуто з двох боків Україною і Румунією. І якщо ці дві країни кажуть, що припиняють усю економічну роботу з ними, то про що ми взагалі говоримо. За що живе Придністров'я, яким чином функціонує?", - додав він.
- Нагадаємо, у Тирасполі на 28 лютого призначено "з'їзд депутатів усіх рівнів". Так звані придністровські політики не приховують, що на з’їзді йтиметься про Росію. Водночас посол України у Молдові Марко Шевченко заявив що, за його даними, питання приєднання Придністров'я до РФ наразі не стоїть на порядку денному.
- Українська розвідка вважає, що псевдодепутати окупованого РФ у Молдови Придністров'я не планують звертатись на з’їзді до президента Володимира Путіна щодо прийняття утворення до складу Росії.
- Марко Шевченко згодом заявив, що Україна надасть всю необхідну допомогу, якщо про це офіційно попросить влада Кишинева, у разі загострення конфлікту в невизнаному Придністров'ї.
- У НАТО скептично ставляться до можливості Росії анексувати Придністровський регіон Молдови, який фактично окупований Кремлем.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.2 Купівля 38.2Продаж 38.75
- EUR Купівля 41.35Продаж 42.16
- Актуальне
- Важливе