Припинення підтримки самозахисту України зумовить збільшення кількості війн, - Бербок

Про це заявила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок під час виступу на Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку, передає Укрінформ.

"Поки Путін не хоче сідати за стіл переговорів, припинення підтримки нами самозахисту України означатиме позбавлення безпеки українських лікарень та дітей. Це зумовить збільшення кількості війн, а не зменшення. Можливо також і в інших країнах", - зазначила Бербок.

Вона нагадала, що в червні після запрошення Росії на міжнародний саміт миру, "Путін надіслав свою відповідь, розбомбивши дитячий госпіталь".

Бербок також наголосила, що останнім часом Росія неодноразово "гралася із непорушністю кордонів держав Балтії та Польщі".

"Тому я прошу вас допомогти закликати Путіна припинити свої напади й сісти за стіл переговорів. Не лише заради нашої безпеки, а й у ваших інтересах. Якщо постійному члену Радбезу ООН дозволено завойовувати й знищувати його меншого сусіда, то удару зазнає сама суть Статуту ООН", - наголосила глава МЗС Німеччини.