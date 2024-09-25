Прем'єрка Данії Фредеріксен заявила, що РФ не змогла б воювати понад 2 роки без підтримки Китаю
Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен розкритикувала Китай за підтримку Росії у війні проти України. Пекін має нести відповідальність за свою діяльність
Про це вона сказала в інтерв'ю Politico в кулуарах Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку.
"Я не думаю, що Росія змогла б вести повномасштабну війну вже більш як два з половиною роки без допомоги Китаю. Ми не можемо продовжувати ситуацію, коли Китай допомагає Росії у війні в Європі, без наслідків. Вони повинні нести відповідальність за свою діяльність", - сказала політикиня.
На її думку, наслідки для Пекіна повинні бути політичними.
"Ми намагалися з усіма учасниками глобального ринку мати добру співпрацю - з Росією, купуючи її газ і нафту, будуючи дипломатичні, нормальні політичні відносини. Це не спрацювало, вони напали на європейську країну. Ми намагалися зробити те саме з Китаєм - мати нормальну співпрацю між партнерами з різних аспектів. Ми не можемо дозволити собі бути наївними... Не можна повернутися до ситуації, яка була до війни в Україні, і те саме стосується Китаю зараз", - сказала Фредеріксен.
За її словами, світ має підштовхнути Росію до мирних переговорів, але не на її умовах.
- Напередодні в ОП заявили, що 60% імпортних компонентів у російській зброї є китайськими.
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