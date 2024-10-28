Президентка Швейцарії виступила за перегляд заборони на реекспорт зброї Україні

Про це пише Reuters.

"Особисто я вважаю, що нам потрібно зробити крок уперед для нашої галузі. Якщо у нас є проблема з нашою військовою промисловістю, це означає, що в нас також є проблема з безпекою, тому що важливо мати технології та ноу-хау", – сказала Амгерд, яка також очолює міноборони Швейцарії.

Вона заявила, що Швейцарія має більше інвестувати в безпеку Європи та зміцнювати зв'язки з партнерами, зокрема й НАТО. За її словами, за останні 30 років Швейцарія не інвестувала в оборону достатньо коштів і необхідно надолужити втрачене.

Амгерд зазначила, що деякі країни, зокрема Нідерланди, відмовилися закуповувати продукцію у Швейцарії, оскільки реекспорт не є вільним.

За даними Стокгольмського міжнародного інституту досліджень проблем світу, у 2022 році Швейцарія посіла 14-те місце у світі серед країн, які постачають найбільше зброї. Але вже 2023 року продаж зброї впав. Експерти стверджують, що так сталося через нейтральну позицію країни.

Нагадаємо, що нейтралітет щодо будь-яких військових і політичних конфліктів є офіційною політикою країни з 1815 року.