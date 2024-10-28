Президентка Швейцарії виступила за перегляд заборони на реекспорт зброї Україні
Президентка Швейцарії Віола Амгерд виступила за перегляд заборони на реекспорт зброї Україні, заявивши, що ембарго завдає шкоди промисловості та безпеці її країни
Про це пише Reuters.
"Особисто я вважаю, що нам потрібно зробити крок уперед для нашої галузі. Якщо у нас є проблема з нашою військовою промисловістю, це означає, що в нас також є проблема з безпекою, тому що важливо мати технології та ноу-хау", – сказала Амгерд, яка також очолює міноборони Швейцарії.
Вона заявила, що Швейцарія має більше інвестувати в безпеку Європи та зміцнювати зв'язки з партнерами, зокрема й НАТО. За її словами, за останні 30 років Швейцарія не інвестувала в оборону достатньо коштів і необхідно надолужити втрачене.
Амгерд зазначила, що деякі країни, зокрема Нідерланди, відмовилися закуповувати продукцію у Швейцарії, оскільки реекспорт не є вільним.
За даними Стокгольмського міжнародного інституту досліджень проблем світу, у 2022 році Швейцарія посіла 14-те місце у світі серед країн, які постачають найбільше зброї. Але вже 2023 року продаж зброї впав. Експерти стверджують, що так сталося через нейтральну позицію країни.
Нагадаємо, що нейтралітет щодо будь-яких військових і політичних конфліктів є офіційною політикою країни з 1815 року.
- У жовтні 2022 року Швейцарія заявила, що зберігає нейтральний статус і не планує відмовлятися від нього через агресію РФ проти України.
- Актуальне
- Важливе