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Роль Північної Кореї у війні в Україні та для чого учасника війни в Україні зробили губернатором у РФ. Акценти світових ЗМІ 6 листопада

Ірина Запотічна
6 листопада, 2024 середа
10:44
Світ про Україну світ, міжнародний огляд

У фокусі міжнародних видань – як Кремль популяризує військову службу для росіян та чому північнокорейські війська в Європі це ознаки наростального відчаю Путіна

Зміст

Про це й не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 6 листопада. 

Північнокорейські війська в Європі знаменують собою переломний момент

Північна Корея

У POLITICO опублікували колонку генерального секретаря НАТО Марка Рютте. Він пише, що війська Північної Кореї на європейській землі, безумовно, є історичним і це відбулося з абсолютно неправильних причин. Це перший раз за століття, коли Росія запросила іноземні війська в країну.

Перелік невдач президента РФ Путіна з моменту початку цієї війни лише змусив Росію покластися на її авторитарних друзів в Азії: Китай, Іран і Північну Корею. Автор колонки називає усе це ознаками наростального відчаю.

Росія зазнає приблизно 1200 втрат на день — понад 600 000 з лютого 2022 року, і не в змозі зіткнутися з політичними витратами масового призову, Путін тепер вирішив призвати солдатів також із Північної Кореї. Зокрема, північнокорейці, які не воювали понад 70 років, тепер отримають цінний бойовий досвід і розуміння сучасного конфлікту. Так минулого тижня країна провела випробування міжконтинентальної балістичної ракети найдальшого радіуса дії — вперше за рік, і це є ще одним порушенням кількох резолюцій Ради Безпеки ООН.

Рютте наголошує - підтримка союзників тримала Україну в боротьбі. Але потрібно зробити набагато більше, щоб змінити траєкторію конфлікту. Потрібно збільшити ціну для Путіна та його авторитарних друзів, які сприяють цьому. 

Крім того, варто більше інвестувати у відносини з індо-тихоокеанськими партнерами. Це означає більше консультацій, більше обміну розвідданими й більше практичної та політичної співпраці, включно з оборонним виробництвом.

Разом з тим, у The New York Times зазначають, що для Північної Кореї підтримка Росії в її вторгненні дала Кіму Чен Ину рідкісні важелі для визначення нового курсу зовнішніх відносин після провалу його переговорів із Вашингтоном під час адміністрації Трампа. Північна Корея також отримує нафту з Росії, що допомагає їй підтримувати її конфронтаційну позицію стосовно Сполучених Штатів та їхніх союзників.

Менш зрозуміло, чи допоможе Путін Північній Кореї подолати технологічні перешкоди в її ядерній і ракетній програмах. Попри те, що Північна Корея провела шість ядерних випробувань і запустила кілька міжконтинентальних балістичних ракет, вона ще не освоїла технології, щоб її ракети могли досягати цілей у Сполучених Штатах.

Учасник війни в Україні став губернатором у РФ: це частина спроб Кремля зробити військову службу привабливішою для росіян 

Євгена Первишова, який у 2022 році воював в Україні, Путін призначив виконувачем обов'язків голови Тамбовської області. Після кількох місяців служби його відібрали для участі в путінській програмі "Час героїв", спрямованій на перетворення ветеранів війни на впливових державних службовців, пише The Washington Post. 

"Призначення Первишова є прикладом того, як Кремль розглядає війну як можливість для суспільства замінити олігархічні еліти на патріотично налаштованих робітників і солдатів, а також як інструмент для просування політичної кар’єри", - наголошують у виданні.

Там також додають, що такі дії російського президента - це спроби залучити більше чоловіків на передову, збільшуючи кількість підрядників, заважаючи на можливості отримати шлях до влади та обіцянку престижної роботи в мирний час.

Минулого місяця Кремль оголосив про призначення 10 випускників програми "Час героїв" в різні сектори уряду, включно з уповноваженими президента, регіональними міністрами та керівниками оборонних підрядників. Програма спрямована на перетворення ветеранів війни на впливових державних службовців.

Призначенці поки що мають мало спільного з більшістю солдатів-контрактників, які здебільшого підписуються заради фінансової вигоди, або військовозобов’язаних, які постійно скаржаться на те, що з ними погано поводяться командири. Планка допуску на програму також досить висока, серед заявлених вимог — вища освіта та "досвід управління людьми".

За даними британської розвідки, Первишов служив у BARS Kaskad, резервному підрозділі еліт, який зазвичай тримається подалі від лінії фронту. Російське видання "Важные истории" повідомило, що чиновники, які служать у підрозділі, можуть покинути службу, коли їм потрібно, і не стикаються з реальною бойовою небезпекою.

Теги:
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Україна
Володимир Путін
Європа
Володимир Зеленський
Війна з Росією
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