Росія заявляє, що "конфлікт" в Україні може перерости у війну в Європі та б'є ракетами біля кортежу Зеленського і прем'єра Греції. Акценти світових ЗМІ 7 березня

Про це й не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 7 березня.

Росія заявляє, що "конфлікт" в Україні може перерости у війну в Європі

Високопоставлений російський офіцер попередив, що конфлікт в Україні може перерости у повномасштабну війну в Європі, і заявив, що ймовірність залучення сил Москви до нового конфлікту "значно зростає", пише The Guardians.

"Не можна виключати можливість ескалації конфлікту в Україні – від розширення складу учасників "маріонеткових сил", які використовуються для військового протистояння з Росією, до широкомасштабної війни в Європі", – цитує медіа начальника військової академії Генерального штабу російської армії, генерал-полковника Володимира Зарудницького.

Він говорить, що основним джерелом військових загроз для їхньої держави є "антиросійська політика США та їхніх союзників, які ведуть гібридну війну нового типу з метою всілякого ослаблення Росії, обмеження її суверенітету і знищення територіальної цілісності". Тому, мовляв, ймовірність втягування Росії в нові військові конфлікти значно зростає.

Як зазначає The Guardians, ці коментарі з'явилися в той час, коли Захід намагається допомогти Україні зброєю та фінансуванням після літнього контрнаступу та того, як російські війська повернули собі ініціативу на полі бою.

Фото: nbnews.com.ua

Ракетний удар біля кортежу Зеленського і прем'єра Греції в Одесі

Разом із тим медіа публікує цю інформацію на фоні повідомлення про ракетний удар росіян біля кортежу Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса в Одесі, акцентуючи тут на заяві українського президента про те, що Російським військам "байдуже", чи є цілі військовими або цивільними.

"Ми почули звук сирен і вибухи, які сталися неподалік від нас, – цитує медіа Міцотакіса. – У нас не було часу, щоб дістатися до укриття. Це дуже інтенсивний досвід".

За словами Зеленського, російським військам "байдуже, чи є [цілі] військовими або цивільними; ким би вони не були, чи є вони міжнародними гостями, цим людям байдуже".

У той час як Білий дім намагається покласти край блокуванням республіканцями нових пакетів американської допомоги Україні, речник Ради національної безпеки президента Джо Байдена заявив, що атака в Одесі продемонструвала "нагальну потребу" в озброєнні.

"Цей удар є ще одним нагадуванням про те, як Росія продовжує безрозсудно нападати на Україну кожного дня", – кажуть у Білому домі.

Тим часом CNN уточнює, що ця російська ракета вибухнула всього за 500 метрів від Зеленського та Міцотакіса.

У виданні нагадують, що Зеленський часто здійснює ризиковані поїздки на лінію фронту і вітав десятки світових лідерів в Україні за понад два роки війни з Росією. Але атака в середу, наголошує CNN, може бути однією з найближчих до президента. Близькість удару до Міцотакіса – лідера країни-члена НАТО – також підкреслює небезпеку таких візитів і потенційні глобальні наслідки конфлікту.