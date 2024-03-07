Росія заявляє, що "конфлікт" в Україні може перерости у війну в Європі та б'є ракетами біля кортежу Зеленського і прем'єра Греції. Акценти світових ЗМІ 7 березня
У фокусі міжнародних видань заява Росії про те, що "конфлікт" в Україні може перерости у війну в Європі, а також ракетний удар біля кортежу Зеленського і прем'єра Греції в Одесі
Про це й не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 7 березня.
Росія заявляє, що "конфлікт" в Україні може перерости у війну в Європі
Високопоставлений російський офіцер попередив, що конфлікт в Україні може перерости у повномасштабну війну в Європі, і заявив, що ймовірність залучення сил Москви до нового конфлікту "значно зростає", пише The Guardians.
"Не можна виключати можливість ескалації конфлікту в Україні – від розширення складу учасників "маріонеткових сил", які використовуються для військового протистояння з Росією, до широкомасштабної війни в Європі", – цитує медіа начальника військової академії Генерального штабу російської армії, генерал-полковника Володимира Зарудницького.
Він говорить, що основним джерелом військових загроз для їхньої держави є "антиросійська політика США та їхніх союзників, які ведуть гібридну війну нового типу з метою всілякого ослаблення Росії, обмеження її суверенітету і знищення територіальної цілісності". Тому, мовляв, ймовірність втягування Росії в нові військові конфлікти значно зростає.
Як зазначає The Guardians, ці коментарі з'явилися в той час, коли Захід намагається допомогти Україні зброєю та фінансуванням після літнього контрнаступу та того, як російські війська повернули собі ініціативу на полі бою.
Фото: nbnews.com.ua
Ракетний удар біля кортежу Зеленського і прем'єра Греції в Одесі
Разом із тим медіа публікує цю інформацію на фоні повідомлення про ракетний удар росіян біля кортежу Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса в Одесі, акцентуючи тут на заяві українського президента про те, що Російським військам "байдуже", чи є цілі військовими або цивільними.
"Ми почули звук сирен і вибухи, які сталися неподалік від нас, – цитує медіа Міцотакіса. – У нас не було часу, щоб дістатися до укриття. Це дуже інтенсивний досвід".
За словами Зеленського, російським військам "байдуже, чи є [цілі] військовими або цивільними; ким би вони не були, чи є вони міжнародними гостями, цим людям байдуже".
У той час як Білий дім намагається покласти край блокуванням республіканцями нових пакетів американської допомоги Україні, речник Ради національної безпеки президента Джо Байдена заявив, що атака в Одесі продемонструвала "нагальну потребу" в озброєнні.
"Цей удар є ще одним нагадуванням про те, як Росія продовжує безрозсудно нападати на Україну кожного дня", – кажуть у Білому домі.
Тим часом CNN уточнює, що ця російська ракета вибухнула всього за 500 метрів від Зеленського та Міцотакіса.
У виданні нагадують, що Зеленський часто здійснює ризиковані поїздки на лінію фронту і вітав десятки світових лідерів в Україні за понад два роки війни з Росією. Але атака в середу, наголошує CNN, може бути однією з найближчих до президента. Близькість удару до Міцотакіса – лідера країни-члена НАТО – також підкреслює небезпеку таких візитів і потенційні глобальні наслідки конфлікту.
"Невдовзі після того, як ми сіли в наші машини, ми почули сильний вибух", – поділився Міцотакіс із журналістами. – Я думаю, що для нас це найкраще, найяскравіше нагадування про те, що тут відбувається справжня війна. Щодня йде війна, яка зачіпає не тільки фронт, солдатів, вона зачіпає наших невинних співгромадян".
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