У Польщі пояснили, коли зможуть передати Україні решту МіГів
Польський уряд має передусім гарантувати безпеку своїх громадян і території, тому Україна отримає решту МіГів, коли Варшава отримає їм заміну від союзників
Про це заявив речник МЗС Польщі Павел Вронський у коментарі Укрінформу.
Він нагадав, що Польща передала Україні чимало озброєння.
"Але Польща до певної міри також перебуває під загрозою. І якщо щось летить у напрямку Польщі, то мають бути засоби, які це збиватимуть. Польща наразі має 48 літаків F-16 і замовила ще 32 літаки F-35. Але поки що Польща має лише літаки F-16, що є недостатнім потенціалом для гарантування повного контролю над небом. Тому щойно зʼявиться можливість замінити ці кільканадцять МіГів, добре оснащених у технічному плані, іншими літаками, які перекинуть до Польщі, тоді їх можна буде передати (Україні, – ред.)", - сказав дипломат.
"Україна, відбиваючи напад Росії, захищає і нас. Але потреби захисту Польщі - на першому плані", - додав він.
- 8 травня 2023 року Польща передала Україні 10 винищувачів МіГ-29.
- 19 липня 2024 року посол України у Польщі Василь Зварич заявив, що Варшава може передати Києву усі наявні в неї винищувачі МіГ-29.
- Пізніше того ж місяця ексміністр національної оборони Польщі Януш Онишкевич заявив, що польські літаки МіГ-29 можуть з'явитися в Україні приблизно через пів року, але це залежатиме від термінів їх заміни на нові американські F-35
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