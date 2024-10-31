У Польщі пояснили, коли зможуть передати Україні решту МіГів

Про це заявив речник МЗС Польщі Павел Вронський у коментарі Укрінформу.

Він нагадав, що Польща передала Україні чимало озброєння.

"Але Польща до певної міри також перебуває під загрозою. І якщо щось летить у напрямку Польщі, то мають бути засоби, які це збиватимуть. Польща наразі має 48 літаків F-16 і замовила ще 32 літаки F-35. Але поки що Польща має лише літаки F-16, що є недостатнім потенціалом для гарантування повного контролю над небом. Тому щойно зʼявиться можливість замінити ці кільканадцять МіГів, добре оснащених у технічному плані, іншими літаками, які перекинуть до Польщі, тоді їх можна буде передати (Україні, – ред.)", - сказав дипломат.

"Україна, відбиваючи напад Росії, захищає і нас. Але потреби захисту Польщі - на першому плані", - додав він.