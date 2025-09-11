Вбивця української біженки у США може отримати смертну кару, а медіа продовжують аналізувати атаку РФ на Польщу. Акценти світових ЗМІ 11 вересня

Про це і не тільки писали світові ЗМІ, станом на ранок 10 вересня.

Шокуюче вбивство Ірини Заруцької продовжує ставати резонанснішим

Як повідомляє CNN , вбивці української біженки Ірини Заруцької у Шарлотті, штат Північна Кароліна, висунули федеральні звинувачення, окрім вже озвучених на рівні влади штату.

У виданні пишуть, що Ірина Заруцька поїхала з України у 2022 році разом із матір'ю, сестрою та братом, щоб уникнути війни з Росією, "і швидко прийняла своє нове життя в Сполучених Штатах", як зазначено в її некролозі. Однак ввечері, через кілька хвилин після того, як вона надіслала своєму хлопцеві повідомлення, що скоро буде вдома, чоловік, який сидів за нею в поїзді, безпричинно напав на неї та тричі вдарив ножем у горло.

У CNN вказують, що підозрюваний, 34-річний Декарлос Браун, мав довгий список судимостей і зараз йому загрожує звинувачення штату в вбивстві першого ступеня та федеральне звинувачення в скоєнні діяння, що спричинило смерть у системі громадського транспорту.

ВІдео, яке засвідчило вбивство Ірини Заруцької, фото: скриншот з відео з камер спостереження

Суттєвим є те, що федеральне звинувачення передбачає можливість смертної кари – покарання, яке президент Дональд Трамп підтримує в цьому випадку. Попри це, прокурори все ще проводять розслідування, заявив у вівторок прокурор Західного округу Північної Кароліни Расс Фергюсон.

"Лідери демократів і республіканців обмінялися гострими зауваженнями щодо того, хто або що винен у цій справі, а також у насильстві по всій країні. Дебати точаться на тлі обіцянок адміністрації Трампа боротися зі злочинністю шляхом розгортання федеральних військ у містах, де переважають демократи", – пише видання, називаючи вбивство українки "справою, яка поляризувала думки в країні".

Детальні аналізи атаки російських шахедів на Польщу

Безліч міжнародних медіа взялись за аналіз дронової атаки РФ на Польщу, яка відбулась вночі 10 вересня. І, як влучно наголосило Politico , Це перший випадок, коли сили НАТО безпосередньо вступили в конфлікт з Росією після її вторгнення в Україну.

"Цей інцидент викликає багато питань щодо Росії, Польщі та НАТО — від того, чи мав Кремль намір відправити безпілотники до Польщі, до того, чи достатньо Варшава та Атлантичний альянс адаптувалися до реалій сучасної війни з використанням безпілотників", – вказали у медіа.

Там додають, що прикордонні до України країни часто зустрічали поодинокі російські безпілотники з часу повномасштабного вторгнення. Проте це перший випадок, коли над союзною країною було помічено таку велику кількість дронів, і перший випадок, коли вони були збиті.

"Судячи з траєкторій польоту, ці дрони слідували контрольованій траєкторії, тому здається, що Росія зробила це навмисно", – цитує видання експерта з ракетної та ядерної стратегії Університету Осло Фабіана Гофмана.

Окрім того, там цитують і міністра оборони Великобританії Джона Хілі, який сказав, що "Існують суперечливі повідомлення, і поки що немає остаточної оцінки того, що стоїть за атаками дронів, або їхніх намірів. Незалежно від намірів, вони були небезпечними, незалежно від намірів, вони були безрозсудними, і незалежно від намірів, вони порушили суверенний повітряний простір Польщі та НАТО".

Натомість першою реакцією Москви, що доволі очікувано, було звинувачення в сторону України. Зокрема Андрій Ордаш, тимчасовий повірений Росії у Варшаві, заявив біля будівлі польського міністерства закордонних справ: "Ми знаємо одне: ці дрони прилетіли з боку України... Не було надано жодних доказів на підтвердження того, що ці дрони були російського походження".

важкий безпілотник-камікадзе (ілюстративне фото), фото: Getty Images

Також Politico цитує і речника Кремля Пєскова, зазначивши, що він сказав "майже нічого".

"Ми вважаємо за краще не коментувати це жодним чином. Це не входить до нашої компетенції", – заявив Дмитро Пєсков.

Резюмуючи, у матеріалі стверджують, що, попри неефективні погрози Дональда Трампа на адресу російського диктатора Володимира Путіна та його невдалі спроби швидко покласти край бойовим діям, Росія останніми тижнями посилює свою агресію проти України.

"Це сигнал з Москви про те, що вони не зацікавлені в мирі, забезпеченому західними силами безпеки, і, ймовірно, не зацікавлені в мирі взагалі", – написав Тімоті Еш, економіст, який висвітлює події в Центральній Європі.

Подібної думки дотримується і відставний генерал Бен Ходжес, колишній командувач армії США в Європі, який не має сумнівів, що вторгнення дронів було навмисним. Він заявив, що це підкреслює схильність Путіна до ризику, зазначивши, що в Польщі дислокується близько 8 тис. американських військовослужбовців.