Про це й не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 15 жовтня.

Вудворд і глибоко висвітлена розповідь про війни під керівництвом адміністрації Байдена

Фото: Вадим Гирда/АП

СNN написали про нову книгу під назвою "Війна" американського журналіста Боба Вудворда. Під час прочитання стає зрозуміло, що з автором спілкувалися майже всі високопосадовці національної безпеки в адміністрації Байдена. Ці офіційні особи зробили так, бо розуміли, що якщо вони не поговорять із Вудвордом, їхні колеги обов’язково поговорять. Отже, якщо вони хотіли отримати свою версію історії, для них було вигідніше співпрацювати з легендарним репортером, який у віці 81 року має більше енергії, ніж репортери вдвічі молодші за нього.

Вудворд висвітлював усіх президентів, починаючи з Ніксона, пише, що Трамп "не тільки невідповідна людина для президентства, він також непридатний керувати країною". Трамп був набагато гіршим за Річарда Ніксона, очевидно злочинного президента. Зокрема останнє речення "Війни" стверджує: "На підставі наявних на цей час доказів я вважаю, що президент Байден і ця команда будуть значною мірою вивчені в історії як приклад стійкого та цілеспрямованого лідерства".

Команда Байдена продемонструвала справжнє лідерство, коли вона намагалася попередити світ про неминуче вторгнення Путіна в Україну, а потім, коли це сталося, постійно постачала українцям зброю та значну допомогу. Все це було досягнуто без будь-яких американських черевиків на землі, що є ключовою метою Байдена для війни. Байден хотів суттєво підтримати українців, але не хотів ненавмисно спровокувати Третю світову війну.

"Хоча зараз війна зайшла в глухий кут із невеликою перевагою росіян, які повільно просуваються на сході України, у серпні українці захопили сотні квадратних миль території в самій Курській області Росії. Незалежно від того, скільки пропагандисти Путіна проголошують, що перемога близька, згідно з брифінгом Пентагону минулого тижня росіяни вже зазнали 600 000 убитих і поранених", - пишуть журналісти CNN.

Крім того, хоча віцепрезидент Камала Гарріс прикрашає обкладинку "Війни" — ймовірно, це маркетингове рішення, враховуючи її президентські вибори, — вона не відіграє помітної ролі в книзі порівняно з Блінкеном, міністром оборони Ллойдом Остіном і радником з національної безпеки Джейком Салліваном.

Загалом "Війна" — це глибоко висвітлена розповідь про війни під керівництвом адміністрації Байдена. Щодо України адміністрація Байдена діяла дуже спритно, зберігаючи НАТО разом і розширюючи альянс, уникаючи будь-якої прямої участі Америки у війні, яка могла б викликати ескалаційну відповідь з боку росіян. Безумовно, це справжнє досягнення, яке Байден може насолоджуватися, коли він насолоджуватиметься своєю заслуженою відставкою в Делавері.

Українські бригади змагаються між собою, щоб створити найкращу рекламну кампанію для продажу війни

Фото: Еліс Мартінс для The Washington Post

The Washington Post пише, що остання реклама

української 3-ї десантно-штурмової бригади, де зображені моделі на капоті Humvee, має наміри залучити новобранців, яких дедалі більше не вистачає, оскільки війна з Росією триває вже третій рік.

З огляду на те, що громадськість з недовірою ставиться до призову на військову службу, військові частини по всій Україні змагаються між собою, щоб поповнити свої виснажені лави. Щоб краще вести війну, вони повинні її продавати, і мало хто робить це краще, ніж 3-тя десантно-штурмова бригада, відома своїми інноваційними білбордами та прибутковим каналом YouTube, а також суперечливою ідеологією свого засновника, пишуть журналісти.

Більш ніж 130 військовим бригадам тепер дозволено безпосередньо шукати новобранців, взагалі уникаючи національних призовних пунктів. 3-тя десантно-штурмова бригада звернулася до пересічних громадян і показала їм, якими б вони були солдатами, якби пішли добровольцями до "найкращої бойової частини України".

"Це сучасна війна, яка вимагає від нас більшої відкритості. Нам потрібно комерціалізувати і продавати ідею про те, що бути в армії — це круто", - сказала командир медіагрупи Христина Бондаренко в першому інтерв’ю бригади про її рекламний процес.

Військова реклама вкриває Україну, вздовж автомагістралей і вулиць міст, а також у соціальних мережах, рекламуючи різні версії війни — одні спокійні та позбавлені насильства, інші патріотичні та доблесні.

Перша з кампаній 3-ї десантно-штурмової бригади відбулася в березні 2023 року, і в ній взяли участь п’ятеро командирів елітного підрозділу.

Кампанія допомогла отримати від 150 до 200 заявок щодня. Хоча лише приблизно 1 з 10 заявок закінчувалося зарахуванням - це вважали успіхом.