Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ про Україну Як Зеленський добивається другого президентського терміну і тисячі кубинських найманців воюють в Україні. Акценти світових ЗМІ 6 жовтня
Огляд

Як Зеленський добивається другого президентського терміну і тисячі кубинських найманців воюють в Україні. Акценти світових ЗМІ 6 жовтня

Тетяна Яворська
6 жовтня, 2025 понедiлок
09:51
Світ про Україну світ, міжнародний огляд

У фокусі міжнародних видань однією з головних тем – обстріли України, які здійснили росіяни, а в російській армії дедалі більше замислюються, чи вдасться вижити у випадку поразки

Зміст

Про це і не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 6 жовтня.

Росіяни вбили цивільних і заявили, що досягли мети

Головною темою дня були масовані обстріли України в ніч з суботи на неділю. The New York Times називає атаку РФ із застосуванням 50 ракет і пів тисячі дронів, що забрала життя щонайменше 5-ти людей – "смертоносною". 

"Сьогодні росіяни знову націлилися на нашу інфраструктуру – все, що забезпечує нормальне життя наших людей. Нам потрібен більший захист та швидше виконання всіх оборонних угод, особливо щодо протиповітряної оборони, щоб позбавити цей повітряний терор будь-якого сенсу", – цитує видання президента України Володимира Зеленського.

Представниця ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас назвала атаку "терористичною" і пообіцяла, що Європа буде з Україною "стільки, скільки буде потрібно". 

"Спільний удар вразив дев'ять регіонів та залишив десятки тисяч людей без електроенергії, оскільки Росія посилює свою енергетичну війну проти України напередодні найхолодніших та найпохмуріших днів року", – пише інше американське видання The Washington Post.

Автори шоковані цинічністю російських можновладців, попри жертви серед цивільних, у тому числі неповнолітньої дівчинки, в міноборони РФ заявили, що "всі визначені цілі були вражені, а мету удару було досягнуто".

The Washington Post цитує міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка, який заявив, що метою удару було "посіяти паніку напередодні зими, особливо в регіонах, віддалених від лінії фронту".

Зеленський намагається розчистити шлях до другої каденції

Видання Politico зачепило тему можливих виборів в Україні і участі в них чинного президента. Автори погоджуються, що заяви Володимира Зеленського у розмові з Axios, нібито він може й не балотуватися на ще один термін, не вірять ані опоненти політика, ані його соратники.

Депутати, які були на закритій зустрічі монобільшості з президентом, кажуть, що Зеленський налаштований оптимістично щодо своїх перспектив переобрання, а також різко критикує опонентів, активістів і журналістів, які дозволяють собі критикувати українську владу і псують її імідж в очах міжнародних партнерів. 

Politico звертає увагу на атаку команди Зеленського на антикорупційні органи. Колишній міністр, який розмовляв із американськими журналістами на умовах анонімності, зазначив, що помічники Зеленського використовують всю владу та інструменти, що є в їхньому розпорядженні, щоб очорнити та перешкодити суперникам змінити ситуацію.

"По суті, тактика полягає в тому, що "ви щось скажете проти нас, ми порушуємо проти вас кримінальне провадження та накладаємо санкції. Вони, по суті, шантажують усіх своїх потенційних опонентів або передбачуваних опонентів", – сказав колишній урядовець. 

Так, зокрема, санкції та справи проти експрезидента Порошенка Politico назвав "політично мотивованим» полюванням на відьом.

Справи ж проти колишніх генералів за їхні дії в 2022 року американські журналісти називають спробою наступу на одного з головних конкурентів – колишнього головнокомандувача ЗСУ, а зараз посла у Великій Британіх Валерія Залужного. 

Кубинські найманці в Україні і технології, що можуть змінити хід війни

Щодо інших матеріалів, то The Guardian пише про те, що американські дипломати підніматимуть тему кубинських найманців, які воюють в Україні на боці росіян. Після Північної Кореї, Куба є найбільшим контрибутором іноземних військ в агресії Росії, в Україні воює до 5000 кубинців.

Gazeta Wyborcza публікує інтерв'ю з доктором наук та генералом Ярославом Крашевським, який наголошує, що в російській армії дедалі більше замислюються, чи вдасться вижити у випадку поразки. "Якщо привид поразки стане реальним, то більшість головних російських командирів загинуть", – наголошує генерал. 

Financial Times розповідає про те, як криптовалюта, що її підтримує Кремль, перемістила 6 млрд доларів, незважаючи на санкції США. Токен A7A5 забезпечує російські фінансові потоки після того, як Вашингтон придушив пов'язану з нею біржу

The New York Times публікує матеріал свого міжнародного редактора Філіпа Пена, який повернувся з України. 

"У наших розмовах із солдатами, чиновниками, підприємцями та активістами мене вразило, як Росія та Україна беруть участь у двох окремих змаганнях поза полем бою: спринті за технологічними інноваціями, який переосмислює майбутнє війни, та гонці на витривалість для підтримки політичної стабільності вдома", – пише він

Пен пише, що зараз сторони сконцентрувались не так на танках чи окопах, як на дронах і технологіях.

"Це нова економіка війни: дрони вартістю сотні чи тисячі доларів мають бути збиті ракетами, які коштують мільйони, щоб захистити танки та кораблі, які коштують ще дорожче. Це змінює форму конфлікту. Наступний прорив, можливо, завдяки штучному інтелекту, може змінити хід війни або заморозити лінії фронту", – йдеться в матеріалі.

