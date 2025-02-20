Зеленського поставили перед вибором: або погодитися з Трампом, або залишитися без ключового союзника. Акценти світових ЗМІ 20 лютого

Про це й не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 20 лютого.

Поки Трамп критикує Зеленського та Україну, його соратники по партії мовчать, хоча демократи вимагають реакції

Хвиля критики президента Дональда Трампа та його адміністрацію в адресу України та особисто президента Володимира Зеленського – викликала справжній скандал не лише в американських медіа, але й по всьому світу. Адже вперше за три роки повномасштабної війни найбільший союзник Києва почав просувати риторику Кремля на кількох рівнях вищої влади США.

У The New York Times пишуть, що "тліюча ворожнеча" між президентом Зеленським і президентом Трампом загострилася в середу, коли останній "висміяв свого колегу в пості, наповненому неправдою, назвавши його "диктатором без виборів". Коментарі Трампа прозвучали через кілька годин після того, як Зеленський заявив, що американський лідер "потрапив у мережу дезінформації" з Росії щодо війни в Україні.

У виданні відзначають, що до цього тижня Зеленський дотримувався "тонкої лінії", зберігаючи українські позиції, уникаючи при цьому будь-яких припущень про відкритий розрив зі Сполученими Штатами, найважливішим союзником України у війні. Але після початкових переговорів про припинення вогню між Росією та Сполученими Штатами у вівторок Зеленський "різко заявив про свою відмову прийняти умови, узгоджені без участі України".

У CNN кажуть, що за словами джерел, розчарування позицією Зеленського у Білому домі росло впродовж останніх днів і вибухнуло в середу, коли Трамп приватно сказав помічникам, які були з ним у Флориді, що хоче відповісти прямо Зеленському. Це і призвело до його скандальної публікації в Truth Social.

Також у The New York Times відзначають, що деякі з найбільш гучних критиків Володимира Путіна та прихильників ролі Сполучених Штатів як глобального захисника демократії мовчки погодилися з Трампом щодо Росії. Зокрема, республіканські члени Конгресу були одними з найрішучіших критиків Росії і протягом багатьох років це також втілювалося в сильну підтримку Україні в її боротьбі з російською агресією.

"Але останнім часом, коли президент Трамп протягнув руку Путіну і почав нормалізувати відносини з Росією, республіканці, які колись пообіцяли підтримувати суверенітет України до кінця, замовчали або пом’якшили свій тон", - констатують у виданні.

Натомість у The Washington Post кажуть, що сенатори від Республіканської партії насправді розділилися щодо нової політики Трампа стосовно Зеленського та України. Адже кілька сенаторів таки дистанціювалися від заяв Трампа про "диктатора Зеленського".

Наприклад, сенатор Ліндсі Грем (республіканець від Південної Кароліни сказав у дописі на X: "Коли мова йде про провину за російське вторгнення в Україну, я звинувачую Путіна понад усіх". Водночас Ґрем хвалив Трампа, якого він назвав "найкращою надією України закінчити цю війну чесно та справедливо".

Лідер більшості Джон Тун (республіканець Південної Дакоти) також відкинув заяву Трампа про те, що Україна винна у вторгненні Росії. Але стосовно заяв Трампа про "диктатора Зеленського", Тьюн відповів, що "президент говорить сам за себе".

Сенатор Сьюзен Коллінз (від штату Мен) сказала журналістам, що вона "надзвичайно захоплюється" Зеленським, який, за її словами, мужньо провів свою країну в "найважчий із можливих часів".

Тим часом демократи широко засудили коментарі Трампа, вийшовши в Сенат, щоб схарактеризувати напади президента як "ганебні" та "образливі".

"Але від цього президента це не дивно", — сказав сенатор демократ Дік Дурбін (штат Іллінойс). "Президент Трамп робить не що інше, як повторення кремлівської пропаганди та поширення брехні, яку шепоче йому на вухо Путін".

Демократи закликають своїх колег-республіканців "виступити" на захист Зеленського.

Навіть у виданні Fox News, яке найбільше любить Дональд Трамп, написали, що підхід президента до українсько-російських мирних переговорів "викликає занепокоєння". Там відзначають, що сенатори від Республіканської партії підтримують вимогу Трампа провести вибори в Україні, але не будуть називати Зеленського "диктатором".

У Зеленського тепер вибір: або прийняти односторонню угоду Трампа, або втратити союзника

Володимир Зеленський і Дональд Трамп, Фото: gettyimages

У The New York Post вийшли з заголовком: "Чи все ще США друг Україні?". Вони відзначають – українці побоюються, що шокуюча заява Трампа може підштовхнути Росію до вторгнення в Київ.

"Хоча Трамп неодноразово заявляв, що хоче покласти край найбільшій і найсмертоноснішій війні в Європі за вісім десятиліть, він, можливо, ненавмисно спонукав російського тирана Володимира Путіна спробувати новий наступ з півночі, щоб знову спробувати відвоювати Київ і повалити демократичний уряд України" – сказали The Post експерти, солдати та цивільні в Україні.

У Bloomberg кажуть, що поворот Дональда Трампа проти Володимира Зеленського "не залишає Україні хороших альтернатив".

"Український президент може спробувати продовжити боротьбу з кремлівськими силами без підтримки країни, яка була його головним союзником і постачальником зброї, покладаючись натомість на ту допомогу, яку може запропонувати Європа. Або він може прийняти будь-яку угоду, яку може досягти Трамп у своїх стрімких обіймах президента Росії Володимира Путіна", - констатують у виданні про вибір, який є зараз у Зеленського.

Джон Болтон, колишній радник з національної безпеки Дональда Трампа, сказав Politico, що план Трампа щодо України насправді "близький до капітуляції".

"Я думав, що Трамп вийде з НАТО, але він ще не зробив цього, хоча ви чуєте, як починає грати музика. … Було б припинення вогню, була б створена мілітаризована зона, розпочалися б переговори, Україна погодилася б не вступати в НАТО — це домовленість, яку насправді могли написати в Кремлі", - відзначив Болтон.

У Reuters кажуть, що за їх джерелами, адміністрація Трампа може спробувати укласти з Україною спрощену угоду про корисні копалини, щоб швидко укласти домовленість, а потім обговорити детальні умови, наприклад, якою частиною величезних ресурсів України будуть володіти США. Відповідно, це б могло стати точкою налагодження стосунків між Києвом та Вашингтоном.

З іншого боку, джерела The Economist говорять, що Трамп хоче позбутися Зеленського, бо вважає українського лідера "не зручним", тому мова йде навіть не про бажання провести вибори, про які так багато тепер говорить президент США, а саме "усунення від влади" Зеленського.

Читайте також: Якщо США перестануть допомагати, чи вистачить Україні зусиль Європи. Пояснюємо