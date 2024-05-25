Продовольчі хаби, вища освіта, електроенергетика. Зеленський пояснив, що Україна пропонує країнам Африки

Про це повідомляє пресслужба президента.

Зеленський наголосив, що Африка завжди мала та матиме значення для розвитку всього людства. За йог ословами, зараз кожен справжній лідер бачить, що сили на планеті змінюються, і в цьому столітті бути справді сильним буде неможливо без співпраці та взаємоповаги з націями Африки.

"І це не щось суто політичне. Це факт нашого життя на планеті: Африка, її люди, її можливості, її стабільність будуть визначати, на що здатен увесь наш світ. Я щиро бажаю, щоб Африка була континентом миру, поваги до кожної спільноти та незмінно суверенних націй, чий голос незмінно важитиме, коли вирішуються глобальні справи. Кожній зовнішній силі вже варто звикнути до того, що ваш континент є домом для його народів і ви самі обираєте, хто заслуговує на вашу прихильність. Саме так і має бути", - підкреслив президент.

Зеленський заявив, що попри повномасштабне російське вторгнення, Україна робить максимум, щоб практичними справами підтвердити філософію ставлення до інших народів – повагу до кожного народу.

Президент окреслив допомогу та співпрацю, яку втілює щодо африканських країн:

По-перше, він акцентував, що Україна зірвала морську блокаду портів, розпочату російським флотом, і відновила морський експорт, а також гуманітарне постачання українського продовольства. Зерно з України вже додає продовольчої безпеки таким країнам, як Єгипет, Алжир, Лівія, Нігерія, Судан, Ефіопія, Сомалі. Україна розширює постачання продовольства й готова допомагати більше, будувати продовольчі хаби в Африці та інвестувати досвід у технологічний розвиток африканських країн.

"Зокрема, нещодавно ми говорили про це із лідером Мозамбіку. Сподіваюся на співпрацю також і з іншими країнами", - додав президент.

По-друге, Україна завжди з повагою ставилася до тисяч студентів із країн Африки, які протягом десятиліть приїжджали на навчання в наші університети, зазначив Зеленський, додавши, що у час війни освітній обмін обмежений, проте він обов’язково буде відновлений – і на основі сучасних потреб.

"Кожен народ заслуговує на достатньо міцний освітній суверенітет, щоб мати у своїй країні власний фундамент для суспільного розвитку, щоб молоді люди залишалися вдома та будували життя з користю для своєї батьківщини. Ми готові допомагати цьому", - наголосив глава держави.

По-третє, президент назвав основою основ сучасного життя – енергетику. Він зауважив, що через удари російських ракет і дронів по електростанціях нам необхідно повністю перебудувати українську енергетику – зробити її більш децентралізованою, більш сучасною, більш захищеною.

"Україна буде відбудована. Така відбудова є можливістю і для інвестицій у нашу країну, які допоможуть також країнам-партнерам, і водночас дозволить нам експортувати набутий досвід безпеки та сучасної енергетики. Ми будемо готові ділитися цим досвідом для зміцнення енергетичної незалежності африканських друзів. Доля України – бути донором безпеки, і це зможе посилити наших партнерів, зокрема в Африці", - запевнив Зеленський.

Він нагадав, що нещодавно Україна здійснила найбільшу одночасну хвилю відкриття посольств в Африці - близько десяти нових посольств на континенті.

"І ми продовжимо розширення нашої присутності та, сподіваюсь, співпраці. Ми завжди прагнемо до взаємної вигоди й ніколи не використовуємо наші можливості на шкоду іншим народам, їхньому суверенітету, їхньому благу. І саме це потрібно в нашому світі – у світі, у якому завжди мають спрацьовувати тільки формули миру, формули поваги, формули розвитку. Хай це будуть наші з вами спільні формули! Очікуємо лідерів Африки на Саміті миру і всім вам ми бажаємо миру! Я ще раз вітаю вас із вашим днем – Днем Африки!" - резюмував президент.