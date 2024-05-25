До Саміту миру долучиться африканська країна Кот-д'Івуар

Про це Зеленський повідомив у telegram.

"Українські миротворці зробили вагомий внесок у відновлення миру в Кот-д’Івуарі. Тепер справедливий мир потрібен Україні. Тому я радий, що можу розраховувати на участь Кот-д’Івуару в Саміті миру", - йдеться у повідомленні.

Президент України також повідомив, що обговорив з африканським колегою двосторонні відносини та міжнародну співпрацю. Він нагадав, що у колишній столиці Кот-д’Івуару раніше відкрилось українське посольство, і висловив сподівання, що цей крок суттєво посилить зв’язок між країнами.

Саміт миру: подробиці й особливості заходу

26 лютого Швейцарія заявила про намір до літа провести саміт щодо миру в Україні. У Кремлі сказали, що організовувати такий захід без РФ "несерйозно й навіть смішно".

18 березня посол Китаю у Швейцарії Ван Шіхтін заявив, що КНР розглядає можливість участі в саміті миру, який організовує Швейцарія на прохання України.

2 травня у МЗС Швейцарії заявили, що РФ має взяти участь у Саміті миру, адже "мирний процес без Росії немислимий". Проте цьогоріч Москву на захід не запрошували.

Того ж дня президент України Зеленський заявив, що Саміт буде першим реальним шансом для відновлення миру.

На Саміті миру планують виробити спільну переговорну позицію України, яку передадуть вищому керівництву Росії, про це заявив речник президента України Сергій Никифоров.