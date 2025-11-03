"Прорив": у Китаї оцінили останню зустріч Трампа й Сі
У Пекіні вважають, що саміт лідерів США й Китаю в Південній Кореї, Дональда Трампа й Сі Цзіньпіна, став проривом у двосторонніх відносинах
Про це заявив радник з політичних питань уряду Китаю Девід Даокуй Лі, передає Bloomberg.
Він пояснив, що зустріч стала проривом, оскільки Вашингтон розглядав Пекін як рівноправного партнера.
"Серед усіх зустрічей між двома лідерами ця, мабуть, найважливіша - дійсно історична. Фундаментально найважливішим прогресом для обох сторін є визнання США Китаю рівноправним партнером для обговорення речей", – сказав Лі.
Читайте також: "Сі дипломатично з'їхав з теми": Огризко про те, що Трамп почув про Україну під час зустрічі з лідером Китаю
Політик назвав конфлікти країн щодо торгівлі, економіки й технологій "дрібницями", які будуть вирішені. Водночас він згадав про "рівноправне партнерство" США й КНР. Таким чином, за словами Лі, держави зможуть вести "більш серйозні перемовини" про безпеку щодо України, Тайваню, Південно-Китайського моря та Близького Сходу.
- У Південній Кореї 30 жовтня відбулися перемовини між президентом США Дональдом Трампом та лідером Китаю Сі Цзіньпіном, під час яких, зокрема, обговорювалося питання торгівлі між двома найбільшими економіками світу. Також йшлося і про Україну.
