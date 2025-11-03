"Прорив": у Китаї оцінили останню зустріч Трампа й Сі

Про це заявив радник з політичних питань уряду Китаю Девід Даокуй Лі, передає Bloomberg.

Він пояснив, що зустріч стала проривом, оскільки Вашингтон розглядав Пекін як рівноправного партнера.

"Серед усіх зустрічей між двома лідерами ця, мабуть, найважливіша - дійсно історична. Фундаментально найважливішим прогресом для обох сторін є визнання США Китаю рівноправним партнером для обговорення речей", – сказав Лі.

Політик назвав конфлікти країн щодо торгівлі, економіки й технологій "дрібницями", які будуть вирішені. Водночас він згадав про "рівноправне партнерство" США й КНР. Таким чином, за словами Лі, держави зможуть вести "більш серйозні перемовини" про безпеку щодо України, Тайваню, Південно-Китайського моря та Близького Сходу.