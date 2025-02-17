Проста маніпуляція інфляцією: аналітик Несходовський про стан російської економіки

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Щодо стану сьогодні економіки РФ, то це проста маніпуляція. Якщо ви можете занижувати показники інфляції, то у вас буде зростання, але за рахунок підвищення цін. Тобто відбувається шалена інфляція, яку не можете зупинити, відповідно, приймається рішення щодо підвищення облікової ставки Центробанку. І як результат – ви маніпулюєте цим показником і маєте зростання", - прокоментував керівник аналітичного напряму мережі "АНТС".

За його словами, є способи, які дозволяють оцінити реальну інфляцію, - наприклад, надходження від податку на споживання, саме податку на додану вартість (ПДВ). А цей податок підвищується у двох випадках – зростає економіка, бо з ПДВ збільшується надходження до бюджету, або відбувається інфляція, що також призводить до зростання ПДВ, це так званий інфляційний податок.

"Слід зазначити, що підприємства ВПК не платять ПДВ, там нема споживання, бо це кошти, які були виділені на виробництво зброї для фронту. В результаті – падіння цивільної економіки, яке відбувається фактично у всіх секторах. Тому нема у РФ зростання економіки, а йде падіння. Але росіяни показують 4,1% зростання ВВП, а причиною може бути тільки одне – маніпулювання інфляцією. Як колись у СРСР, коли народжувалося порося, то поки дані дійдуть до центру, було вже 20 поросят. Так і зараз такими маніпуляціями займаються російські міністерства економіки та фінансів, щоб показати дуте, фіктивне зростання", - резюмував Ілля Несходовський.