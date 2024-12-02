"Протистоїть основним європейським інтересам": Бербок звинуватила Китай у постачанні зброї Росії
Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок розкритикувала підтримку Китаєм війни Росії проти України і звинуватила КНР у постачання зброї для РФ
Таку заяву німецька глава МЗС зробила напередодні свого візиту до Пекіна, пише Bloomberg.
"Замість того, щоб взяти на себе відповідальність за мир і безпеку у світі як постійний член Ради Безпеки ООН, Китай протистоїть нашим основним європейським інтересам своєю економічною допомогою та допомогою зброєю Росії",- заявила Бербок.
Вона також додала, що "жорстока загарбницька війна Путіна проти України є прямою загрозою для миру в Європі".
За даними агентства, Євросоюз хоче запровадити санкції проти китайських компаній, які могли допомагати росіянам розробляти ударні безпілотники для війни проти України.
Бербок планує обговорити це питання зі своїм китайським колегою Ван Ї у Пекіні, куди вона вилітає з дводенним візитом. Також міністерка обговорить гуманітарну ситуацію у Китаї та тарифи ЄС на китайські електромобілі.
- 25 листопада повідомлялось, що держави G7 мають намір посилити тиск на Китай через підтримку Росії у війні проти України - дипломати обіцяють "вжити відповідних заходів".
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