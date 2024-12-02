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"Протистоїть основним європейським інтересам": Бербок звинуватила Китай у постачанні зброї Росії

Світлана Кравченко
2 грудня, 2024 понедiлок
08:58
Світ Анналена Бербок, міністерка закордонних справ Німеччини

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок розкритикувала підтримку Китаєм війни Росії проти України і звинуватила КНР у постачання зброї для РФ

Зміст

Таку заяву німецька глава МЗС зробила напередодні свого візиту до Пекіна, пише Bloomberg.

"Замість того, щоб взяти на себе відповідальність за мир і безпеку у світі як постійний член Ради Безпеки ООН, Китай протистоїть нашим основним європейським інтересам своєю економічною допомогою та допомогою зброєю Росії",- заявила Бербок.

Вона також додала, що "жорстока загарбницька війна Путіна проти України є прямою загрозою для миру в Європі".

За даними агентства, Євросоюз хоче запровадити санкції проти китайських компаній, які могли допомагати росіянам розробляти ударні безпілотники для війни проти України.

Бербок планує обговорити це питання зі своїм китайським колегою Ван Ї у Пекіні, куди вона вилітає з дводенним візитом. Також міністерка обговорить гуманітарну ситуацію у Китаї та тарифи ЄС на китайські електромобілі.

  • 25 листопада повідомлялось, що держави G7 мають намір посилити тиск на Китай через підтримку Росії у війні проти України - дипломати обіцяють "вжити відповідних заходів".
Теги:
Новини
Китай
ЄС
зброя
Німеччина
Війна з Росією
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