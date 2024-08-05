Протягом не доби, а двох діб: Центр близькосхідних досліджень про початок нападу Ірану на Ізраїль

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Я думаю, що напад Ірану на Ізраїль відбудеться протягом двох діб, а не доби. Зараз приїхав генерал Курілла (голова Центрального командування збройних сил США) на Близький Схід, а після того, які він поїде, почнеться. В Тегерані гарячково шукають, як це має початися, як це буде виглядати, бо там не знають, в них теж криза жару. Ну, запустять більше ракет та безпілотників і це триватиме не пів дня, а добрих два дні. Швидше, що базовий сценарій зараз такий", - прокоментував заступник директора Центру близькосхідних досліджень.

За його словами, недаремно евакуація зараз відбувається тільки з Лівану, бо "Хезболла" досі не вирішила чи самостійно вступить у війну, чи їй вдасться втягнути всіх інших.

"США намаганнями понизити ставки, захищаючи Ізраїль, насправді рятують Іран. Американцям треба, щоб кожна наступна відповідь була не більшою, а меншою за попередню. І для цього треба мінімізувати шкоді як Ірану, так і Ізраїлю. Цим США і займаються, вони рятують Іран, а Ізраїль, зрозуміло, by default (англ. – за замовчуванням)", - резюмував Сергій Данилов.