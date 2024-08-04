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Байден висловив сподівання, що Іран відмовиться від помсти Ізраїлю

Світлана Кравченко
4 серпня, 2024 неділя
07:28
Світ Джо Байден

Президент США Джо Байден сподівається, що Іран відмовиться від плану нападу на Ізраїль, попри його погрозу помститися за вбивство лідера ХАМАСу Ісмаїла Ганії у Тегерані

Зміст

Про це пише Reuters.

Відповідаючи на запитання журналістів про те, чи відмовиться Іран від атаки проти Ізраїлю, Байден відповів: "Я сподіваюся, що так. Я не знаю".

Що відомо про ескалацію конфлікту на Близькому сході

30 липня Армія оборони Ізраїлю вдарила по ліванській столиці Бейруту та ліквідувала найвищого військового командувача "Хезболли", який відповідальний за ракетний удар по Мадждал-Шамсу.

Уранці середи, 31 липня, стало відомо про загибель в іранській столиці Тегерані очільника політбюро палестинського руху "ХАМАС" Ісмаїла Ганії.

Згодом Financial Times повідомляло, що високопоставлені посадовці США та ЄС проводять термінові переговори через ліквідацію лідерів Хезболли та ХАМАС, щоб запобігти загрозі повномасштабної регіональної війни.

Також Axios з посиланням на трьох американських чиновників повідомляло, що адміністрація Байдена переконана, що Іран збирається атакувати Ізраїль у відповідь на вбивство політичного лідера ХАМАСу Ісмаїла Ганії та готується протидіяти цьому.

Міністерство закордонних справ Франції закликало своїх громадян, які перебувають в Ірані, покинути країну "якомога швидше через підвищений ризик військової ескалації".

У зв’язку з погіршенням безпекової ситуації, Міністерство закордонних справ України оновило рекомендації щодо перебування українців на території Ізраїлю та Лівану.

США вирішили посилити військову присутність на Близькому Сході, аби захистити свої війська, і допомогти в обороні Ізраїлю через ескалацію та погрози Ірану та його союзників.

Теги:
Ізраїль
Близький Схід
Джо Байден
США
Війна в Ізраїлі
Хамас
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