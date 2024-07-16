Проукраїнські сили в Європарламенті обʼєднуються, щоб крайні праві не отримували керівні посади, - журналістка Висоцька
Журналістка Тетяна Висоцька повідомила, що проукраїнські політичні сили в Європарламенті обʼєднуються для того, щоб крайні праві сили не змогли отримати керівні посади
Про це вона повідомила в етері Еспресо.
"Проукраїнська коаліція в Європарламенті зберігається. Це три політичні групи. Зокрема, Європейська народна партія, соціал-демократи та "Оновлена Європа". Якщо за минулого скликання вони мали 444 голоси, то зараз в них є 401 голос. Втім, це залишається більшістю в Європарламенті", - розповіла Висоцька.
За словами журналістки, сьогодні в Європарламенті проходить голосування за віцепрезидентів парламенту.
"Зараз ми всі тут спостерігаємо за фракцією Орбана й Ле Пен. Ця фракція є третьою за розміром в Європарламенті. Це означає, що вони можуть претендувати на керівні посади. В тому числі на одну, чи дві посади віцепрезидент Європарламенту. Сьогодні відбувається голосування за віцепрезидентів. Втім, ми можемо не хвилюватись. Оскільки ще з минулого скликання в Європарламенті працює такий запобіжник, який називається "Санітарний кордон". Проєвропейські, а отже і проукраїнські групи обʼєднуються з метою того, що крайні праві не змогли отримати керівні посади в Європарламенті", - додала вона.
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