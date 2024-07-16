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Євродепутати закликали позбавити Угорщину права голосу в ЄС після візитів Орбана до Росії та Китаю

16 липня, 2024 вiвторок
14:32
Світ Віктор Орбан

Депутати Європейського парламенту закликали позбавити Угорщину права голосу в Євросоюзі через візити угорського прем'єра Віктора Орбана до Росії та Китаю

Зміст

Про це пише Politico.

Зазначається, що 63 євродепутати закликали призупинити право голосу Угорщини у Раді ЄС, "оскільки практика показала, що просте словесне засудження цієї ситуації не має жодного ефекту".

У листі вони звернулися до президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, президента Європейської ради Шарля Мішеля та голови Європарламенту Роберти Мецоли, заявивши, що Віктор Орбан "вже завдав значної шкоди, експлуатуючи і зловживаючи роллю головуючого в Раді".

Підписанти наголошують, що Орбан "здійснив кілька дипломатичних візитів, зокрема, до Путіна в Росії та Сі Цзіньпіна в Китаї, під час яких навмисно спотворив свої повноваження".

Також євродепутати попросили своїх комісарів не відвідувати неформальні зустрічі міністрів Угорщини.

Що відомо про "миротворчу місію" Віктора Орбана 

На початку липня з'явилися чутки про те, що Орбан планує здійснити візит до Москви після відвідин Києва.

Своєю чергою президент Європейської ради Шарль Мішель нагадав, що держава, яка головує в Євросоюзі, не може взаємодіяти з Росією від імені блоку. Також на інформацію про поїздку прем'єра Угорщини у Москві відреагував і прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.

Пізніше 5 липня до Москви прибув з візитом прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. У Кремлі він зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним і закликав його до припинення вогню.

Після новини про візит Орбана до Москви президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн висловила переконання, що умиротворення не зупинить російського диктатора Путіна.

Згодом 8 липня Орбан прибув із візитом до Пекіна, де зустрівся з очільником КНР Сі Цзіньпіном. Сторони обговорили своє бачення "кроків задля досягнення миру в Україні". 

Під час саміту НАТО прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зустрівся з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом і попросив підтримати його "миротворчу місію" щодо війни в Україні.

Пізніше 11 липня прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зустрівся з Дональдом Трампом для обговорення "можливості миру" для України.

Радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван, коментуючи самозвану "миротворчу місію" Орбана, сказав, що Україна буде справедливо стурбована будь-якою спробою домовитися про мирну угоду без залучення Києва.

Пізніше стало відомо, що міністри закордонних справ країн ЄС мають намір проігнорувати Угорщину, організувавши свій власний саміт у серпні замість того, щоб поїхати до Будапешта на захід Орбана.

Теги:
ЄС
політика
Європарламент
Угорщина
Війна з Росією
Віктор Орбан
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