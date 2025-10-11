"Проводить години за відеоіграми": Die Zeit стало відомо, в яких умовах живе сирійський диктатор-утікач Асад у "Москва-Сіті"
Сирійський диктатор-утікач Башар Асад, який знайшов притулок у Росії, оселився разом із родиною в "Москва-Сіті", де вони володіють приблизно 20 квартирами
Про це повідомляє німецька газета Die Zeit.
Зазначається, що колишній лідер Сирії, мешкає в "Москва-Сіті" зі своєю родиною — їм належить орієнтовно 20 апартаментів, які розташовані у лівій башті висотою 76 поверхів - це башта "Москва".
За словами джерела, Асад проживає у трьох квартирах у розкішному хмарочосі з торговим центром на першому поверсі, який він час від часу відвідує. У вільний час він захоплюється онлайн-іграми та регулярно буває у своїй заміській віллі під Москвою.
Згідно з даними газети, родина Асада пересувається Москвою без перешкод у супроводі охорони.
- 25 вересня 2025 року слідчий суддя в Дамаску видав заочний ордер на арешт колишнього сирійського президента Башара Асада за обвинуваченнями у вбивствах, катуваннях та незаконному ув’язненні під час подій у Дараа в 2011 році.
