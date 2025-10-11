"Проводить години за відеоіграми": Die Zeit стало відомо, в яких умовах живе сирійський диктатор-утікач Асад у "Москва-Сіті"

Про це повідомляє німецька газета Die Zeit.

Зазначається, що колишній лідер Сирії, мешкає в "Москва-Сіті" зі своєю родиною — їм належить орієнтовно 20 апартаментів, які розташовані у лівій башті висотою 76 поверхів - це башта "Москва".

За словами джерела, Асад проживає у трьох квартирах у розкішному хмарочосі з торговим центром на першому поверсі, який він час від часу відвідує. У вільний час він захоплюється онлайн-іграми та регулярно буває у своїй заміській віллі під Москвою.

Згідно з даними газети, родина Асада пересувається Москвою без перешкод у супроводі охорони.